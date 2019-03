I migliori alberghi del mondo

La classifica dei migliori hotel del mondo si conclude con il Four Seasons Hotel Gresham Palace a Budapest. Un albergo affacciato su un parco lungo le rive del fiume Danubio, in stile art nouveau , che ospita monolocali di lusso e suite con maggiordomo e zona pranzo con caminetto. Ricordiamo, inoltre, il ristorante dallo stile classico che organizza spettacoli di musica jazz dal vivo e la spa all'ultimo piano dotata anche di piscina a sfioro.

Al primo posto della nostra classifica troviamo il Tulemar Bungalows & Villas in Costa Rica. Un resort con bungalow e case sull’albero all’interno del parco nazionale più famoso del Paese. Situato in una foresta di 13 ettari affacciata sulla costa pacifica, questa struttura vanta ville dotate anche di piscina, vasca idromassaggio, cucina completa e salotto separato. Albergo che comprende anche 4 piscine scoperte, oltre a sentieri escursionistici e spiaggia privata con servizio bar.