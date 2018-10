I cinque yacht più lussuosi al mondo

Prince Abdulaziz è lo yacht reale appartenuto a Re Abdullah, sovrano dell'Arabia Saudita, scomparso nel 2015. Un'imbarcazione che spicca per la sua lobby che è la replica esatta dell’ interno del Titanic . Un'imbarcazione lunga 147 metri che vanta anche una piscina sul ponte superiore ed in grado di ospitare fino a 22 passeggeri, con un equipaggio dalle 60 alle 65 persone.

La nostra rassegna prosegue con il Dubai Platinum, un mega yacht lungo 160 metri di proprietà del sovrano dell’Emirato di Dubai, lo sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Un‘imbarcazione che si distingue per gli interni disegnati da Philippe Starck in grado di ospitare fino a 115 persone , oltre all’equipaggio di 88 membri. Una yacht che vanta anche un campo da squash ed un eliporto con relativo hangar.

Al secondo posto troviamo Eclipse, costruito da Roman Abramovich; uno yacht dotato di 11 cabine per gli ospiti, 2 piattaforme per l’atterraggio di elicotteri, due piscine e che vanta addirittura un mini sommergibile ed un sistema di difesa con lanciamissili. Ricordiamo infine l’equipaggio che conta ben 70 membri.

Al vertice della nostra classifica si posiziona Azzam, un super yacht di proprietà del presidente degli Emirati Arabi Uniti ed emiro di Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed Al Naya. Un'imbarcazione non solo enorme con la sua lunghezza di ben 180 metri , ma anche molto veloce (30 nodi) grazie ai propulsori da 94.000 Cv. Non dimentichiamo infine il costo stratosferico di circa 500 milioni di euro.