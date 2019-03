MSC Bellissima: una fantastica nuova nave da crociera costata 900 milioni di euro

Bellissima è la nuova da crociera del gruppo MSC; si tratta della 16° unità della flotta della compagnia, seconda nave della classe Meraviglia, realizzata con un investimento di 900 milioni di euro.

Bellissima vanta una lunghezza di ben 325 metri, è alta come 13 pullman a due piani (65 metri), può viaggiare ad una velocità di 22,7 nodi ed ospitare 5.686 passeggeri con un equipaggio di 1.564 membri. Un'unità progettata per viaggiare in ogni stagione, dotata di 2.217 cabine che ospitano un assistente virtuale, denominato Zoe, in grado di rispondere a centinaia di domande diverse.

All’interno ci sono, inoltre, 12 aree ristorante con menù firmati da chef stellati, più di 20 bar e lounge ed un teatro da 975 posti che ospiterà due spettacoli esclusivi del Cirque du Soleil. Non manca un casinò, sette aree per i più piccoli e simulatori di F1.

Bellissima vanta anche innovative tecnologie per ridurre l'impatto ambientale. Questa nave è infatti, equipaggiata con sistemi di depurazione dei gas di scarico e di trattamento delle acque reflue, un sistema di riscaldamento intelligente, impianti di condizionamento e ventilazione dell'aria per il recupero del calore dalla sala macchine, illuminazione led e device intelligenti per ridurre significativamente l'energia consumata.

Msc Bellissima avrà come base il porto di Genova per la sua prima stagione nel Mediterraneo occidentale, con tappe settimanali anche a Napoli e Messina. La nave si sposterà poi negli Emirati Arabi e nel 2020 sarà in Asia.