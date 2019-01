MSC Magnifica: partita la prima crociera intorno al mondo

Qualche giorno fa è partita la prima crociera di MSC intorno al mondo, un fantastico viaggio di ben 119 giorni, lungo 62mila km. Per questa crociera è stata scelta la MSC Magnifica che circumnavigherà il globo visitando 49 destinazioni differenti, dal Mediterraneo ai Caraibi, attraversando anche il Canale di Panama, il Pacifico e l'Oceano Indiano.

Un viaggio suddiviso in tre tranche di un mese ciascuna (Genova-San Francisco, San Francisco-Melbourne e Melbourne-Genova) che porterà 2500 passeggeri in 39 diversi Paesi; passeggeri che potranno anche decidere di viaggiare solo per una tappa a loro scelta.

Per quanto riguarda i prezzi si parte da 12mila euro a persona (100 euro a notte) per la cabina interna arrivando fino a 78mila euro per le suite più lussuose. Nel prezzo sono compresi tutti i pasti e le bevande e 15 escursioni a terra.

Crociere intorno al mondo che stanno riscuotendo un grande successo, la World Cruise di MSC del 2020 è infatti già completa, mentre si sono aperte da qualche giorno le prenotazioni per l’edizione del 2021. Crociera che vedrà gli ospiti imbarcarsi a bordo di MSC Poesia per un viaggio di 119 giorni con partenza il 5 gennaio 2021. La World Cruise 2021 avrà un itinerario inedito con 53 destinazioni in 33 Paesi, con un’attenzione particolare all’Asia e tappe in fantastiche città come San Francisco, Sydney, e Dubai.