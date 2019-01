MSC: in arrivo crociere di lusso su nuove navi con al massimo 500 cabine

MSC ha annunciato la costruzione di quattro nuove navi, dotate degli ultimi ritrovati tecnologici e di sicurezza, pensate espressamente per le crociere di lusso. Navi molto più piccole della Seaside, Seaview e Meraviglia, realizzate da Fincantieri e pronte entro il 2026.

Imbarcazioni, destinate ad una clientela facoltosa, in grado di ospitare al massimo 1000 passeggeri in 500 cabine dotate di ogni comfort.

Ricordiamo che MSC ha già all’interno delle sue navi un’area privata destinata ad un numero ristretto di viaggiatori che desiderano ricevere un trattamento esclusivo.

Area denominata “Yacht Club” che ospita suite, anche a due piani, e che include un ristorante dedicato, una spa e servizi come il check-in senza fila ed il maggiordomo personale, disponibile 24 ore su 24.

Le nuove crociere superlusso inizieranno dal 2023 seguendo degli itinerari diversi da quelli tradizionali. La dimensione ridotta di queste imbarcazioni permetterà infatti di raggiungere destinazioni dove le tradizionali navi da crociera non si sono mai arrivate, come fiordi o coste dalle acqua basse.