I 5 hotel più romantici al mondo

Isole tropicali private, resort in una foresta incontaminata, nidi d’amore tra i boschi, suite nel centro di Parigi e ville dalla vista mozzafiato: ecco alcune delle caratteristiche dei cinque hotel più romantici al mondo. Strutture di lusso che vantano location esclusive in luoghi paradisiaci dove trascorrere un’indimenticabile vacanza in coppia. Alberghi per chi cerca relax e intimità con il proprio partner, ideali anche per la luna di miele.

1. The Place Luxury Boutique Villas, Koh Tao, Thailandia

Al top della nostra classifica dei 5 hotel più romantici al mondo troviamo il resort The Place Luxury Boutique Villas; una serie di ville di lusso situate su un'isola boscosa nel Golfo della Thailandia. Ogni villa è dotata di balcone privato con piscina a sfioro (alcune hanno la forma di cuore) e terrazza solarium. Ville che si affacciano inoltre su una laguna tropicale con spiagge da sogno a breve distanza. Il resort accetta solo persone adulte ed offre ai suoi ospiti numerosi servizi dai massaggi aromaterapici a lezioni di yoga direttamente in villa.

2. Coco Plum Island Resort, Belize

Un’isola privata in un’esclusiva location nei Caraibi con spiagge bianche e mare cristallino, ecco il Coco Plum Island Resort in Belize; uno dei migliori piccoli alberghi al mondo formato da 18 ville su palafitte costruite direttamente sul mare. Una struttura che oltre al panorama da sogno offre anche escursioni nella giungla, attività di snorkeling nella barriera corallina e tour delle rovine Maya.

3. Treehotel di Harads, Svezia

Treehotel di Harads, in Svezia, si distingue per le sue case sugli alberi progettate da celebri architetti scandinavi, ognuna con uno stile ed un design differente. Romantiche baite ultramoderne, sospese da 4 a 6 metri dal suolo, costruite fra i secolari alberi della foresta boreale come tanti piccoli nidi di uccello. La struttura comprende un ristorante e un bar, dispone di sauna e offre varie attività per gli ospiti come escursioni e gite in kayak.

4. Hotel Le Bristol, Parigi

Nella nostra classifica non poteva mancare Parigi, una delle città più romantiche al mondo.

Abbiamo quindi selezionato l’Hotel Le Bristol, un luogo unico in quanto a servizio e raffinatezza, situato nell'elegante rue du Faubourg Saint-Honoré, nel cuore del quartiere dell'arte e della moda. Un albergo che dispone di camere e suite arredate in stile francese del XVIII secolo e che vanta inoltre un ristorante con 3 stelle Michelin ed una piscina con vista panoramica sui tetti e sui monumenti di Parigi.

5. Lindos Blu Rodi, Grecia

Concludiamo la nostra guida dei 5 hotel più romantici al mondo con un’altra struttura europea, il Lindos Blu a Rodi, in Grecia. Costruito a forma di anfiteatro sulle pendici di una collina a picco sul Mar Egeo, con vista sulla baia di Vlicha, questo hotel di lusso solo per adulti dista 7 km dall'antico teatro di Rodi. Hotel che vanta inoltre camere con Jacuzzi esterna e ville che dispongono di terrazza privata con piscina. Nella struttura non manca un raffinato ristorante, un lounge bar alla moda, spa e centro fitness.

