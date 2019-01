Settimana bianca: le migliori località sciistiche in Europa

Hai deciso di trascorrere la tua Settimana bianca fuori dall’Italia? Ecco allora le migliori destinazioni europee, ideali per le prossime vacanze in montagna. Località per ogni genere di sciatore, dalla vivace movida e con alberghi adatti a tutte le tasche. Stazioni sciistiche con impianti moderni, dai paesaggi spettacolari e ospitate in caratteristici paesini.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono le le migliori mete per una settimana bianca in Europa

1. Chamonix - Francia

Chamonix è una delle più note località sciistiche europee, famosa per la sua vita mondana e per il suo comprensorio con 115 chilometri di piste in grado di soddisfare anche gli sciatori più esigenti. Situata sul Monte Bianco al confine con l’Italia, Chamonix offre anche diverse piste da snowboard e numerose attrattive come la particolare grotta di ghiaccio nella quale è possibile percorrere decine di tunnel e gallerie.

Scopri di più su Expedia.it

2. Saint Moritz - Svizzera

Nella nostra rassegna troviamo anche Saint Moritz in Svizzera, una delle più eleganti stazioni sciistiche in Europa. Località che offre oltre 350 chilometri di piste da sci e 3 tracciati dedicati allo snowboard con 56 impianti di risalita. Ricordiamo, inoltre, la Cresta Run, una pista da bob per i campionati del mondo, realizzata in ghiaccio naturale, e la pista di ghiaccio olimpionica all'aperto. Non mancano, infine, ottimi tracciati per lo sci di fondo.

Scopri di più su Expedia.it

3. Kitzbühel - Austria

Il terzo gradino del podio della nostra classifica è occupato da Kitzbühel in Austria. Località definita la “Perla delle Alpi”, e famosa in tutto il mondo per la sua pista nera Streif, lunga 3 chilometri e con una pendenza fino al 75%. Un comprensorio che vanta, inoltre, ben 200 chilometri di piste per lo sci alpino, due snowpark, una fantastica pista illuminata e 60 chilometri di tracciati dedicati allo sci di fondo, con oltre 50 impianti di risalita.

Scopri di più su Expedia.it

4. Laax - Svizzera

Sempre in Svizzera troviamo Laax, una località che si distingue per il suo comprensorio che include ben 235 chilometri di piste. Inoltre oltre allo sci alpino e al carving, gli sportivi possono anche praticare lo sci di fondo, il curling, l’escursionismo invernale e il parapendio. Ricordiamo anche le aree freeride riservate agli snowboarder, l’halfpipe ed il fun park distribuiti tutto intorno alla montagna Crap Sogn Gion.

Scopri di più su Expedia.it

5. Val d’Isere - Francia

La nostra rassegna termina con Val d’Isere, una località francese della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, parte integrante di un'area montana denominata Espace Killy. Cittadina, nota per le gare di discesa libera di Coppa del Mondo, che vanta 380 chilometri di piste prevalentemente dedicate ai principianti con 99 impianti di risalita. Non mancano, infine, 2 snowpark e più di 40 Km di percorsi fuori pista.

Scopri di più su Expedia.it