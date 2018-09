Prosegue il nostro viaggio tra le migliori Spa e dopo aver scoperto le più belle strutture italiane è ora venuto il momento della classifica dei più spettacolari centri benessere al mondo.

Spa che vantano location esclusive, da strutture immerse nella foresta pluviale con cascate naturali a modernissimi centri benessere dalla vista mozzafiato. Location davvero uniche in grado di offrire raffinati trattamenti su misura: esperienze personalizzate realizzate utilizzando le tecniche sviluppate dai migliori beauty experts a livello globale.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono le 5 Spa più belle del mondo.

1. Tabacon Spa, Nuevo Arenal (Costa Rica)

Al primo posto della nostra classifica si posiziona la Tabacon Spa in Costa Rica. Una struttura con resort, immersa all'interno della foresta pluviale. L’elemento distintivo di questo centro è l’idroterapia naturale con sorgenti e varie cascate calde, riscaldate dal vulcano Arenal. Non mancano, ovviamente, numerosi trattamenti esclusivi ed un ottimo ristorante.

2. Spa Ritz Carlton (Hong Kong)

Sul secondo gradino del podio troviamo un’altra Spa dalla location davvero unica; il centro benessere dell’Hotel Ritz Carlton a Hong Kong si trova infatti al 116esimo piano di un grattacielo che consente una spettacolare vista mozzafiato sulla nota metropoli. Una Spa moderna e raffinata, dotata di piscine termali, saune, un’area fitness e nove stanze per trattamenti esclusivi.

3. Spa & Wellness Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort Nizwa, Oman

In Oman è possibile trovare una struttura dall'incredibile location; un resort, con Spa, davvero straordinario situato in mezzo alle montagne, sopra un canyon. Un centro benessere in grado, quindi, di offrire una vista spettacolare e realizzato con interni dal design minimalista con chiari riferimenti alla tradizione asiatica. Ricordiamo in particolare la splendida piscina a sfioro con vista sul canyon e i 6 ristoranti di lusso.

4. Spa Four Seasons Hotel George V (Parigi)

La Spa del Four Seasons Hotel George V di Parigi si distingue per la sua eleganza con uno stile classico che richiama le antiche terme romane. Al suo interno troviamo una piscina di 17 metri, una Vitality pool con idromassaggio, un circuito di acqua calda da 34°, un centro Fitness da 90mq ed un salone di bellezza, in una superficie totale di 720 mq; non mancano inoltre due hammam per uomo e donna e una Spa Suite per i trattamenti di coppia.

5. La Mamounia, Marrakech (Marocco)

Situato in un'ex residenza regale del XII secolo, questo sontuoso hotel vanta una raffinata Spa che si distingue per i suoi raffinati intarsi, decori e sfarzosi mosaici. Citiamo, in particolare, le piscine ed hammam e gli speciali trattamenti corpo a base di ingredienti naturali provenienti dai giardini della città.

Una completa struttura che include un ristorante italiano, uno francese ed uno accanto alla piscina scoperta.

