Vacanza all’estero? Ecco i consigli della Farnesina

Dal Ministero degli Esteri arriva la campagna di comunicazione denominata “Viaggiare sicuri”; una serie di consigli per chi è pronto a trascorrere le proprie vacanze estive fuori dai confini nazionali.

Scendendo nel dettaglio, la Farnesina suggerisce di visitare il sito Viaggiare sicuri , consultato ogni anno da milioni di persone.

Qui è possibile trovare le condizioni di sicurezza del Paese di destinazione, le avvertenze relative a specifiche nazioni e i comportamenti più adeguati ai quali attenersi durante il soggiorno. Inoltre registrando il proprio viaggio su “Dove siamo nel mondo”, si può restare in contatto con l’Unità di crisi del Ministero degli Esteri, facilitando l’assistenza in caso di eventuali interventi di soccorso.

Inoltre ricordiamo che la Farnesina mette anche a disposizione un’app denominata “Unità Di Crisi” che consente di accedere facilmente a questi servizi tramite smartphone.