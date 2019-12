Vacanze di Natale: le migliori mete per un viaggio in Italia e all’estero

Le festività natalizie sono un’ottima occasione per trascorre qualche giorno di vacanza in Italia o all’estero.

Abbiamo quindi selezionato 5 località molto diverse fra loro, per tutti i gusti e per tutti i budget, dalle incantevoli spiagge delle Maldive a meravigliose terme tra le montagne.

Destinazioni dove trascorrere qualche giorno in completo relax con la propria metà o con tutta la famiglia.



1. Maldive

Le Maldive sono la giusta destinazione se vi manca il mare ed il caldo; un arcipelago nell'Oceano Indiano formato da 1.190 isole con numerosi villaggi turistici di vario genere. Le Maldive offrono spiagge incontaminate e lagune cristalline; una meta ideale per chi ama le immersioni subacquee grazie anche alle fantastiche barriere coralline.

2. Terme di Bormio

Le terme sono un’ottima destinazione per trascorrere qualche giorno in completo relax. In particolare vi suggeriamo i bagni di Bormio, in Alta Valtellina, con un’acqua termale che sgorga dalla montagna ad una temperatura compresa tra i 37°C e i 40°C. Citiamo, inoltre, il bagno turco naturale della Grotta Sudatoria di San Martino, scavato nella roccia.

3. Val di Fassa

Nella nostra rassegna non poteva ovviamente mancare una località di montagna. Tra le varie mete vi segnaliamo le Dolomiti della Val di Fassa, tra le più belle montagne del nostro Paese. Ideale per gli appassionati sci, la Val di Fassa offre 78 modernissimi impianti di risalita, dotati di sistemi di innevamento programmato con 700 cannoni e oltre 70 chilometri di piste di sci di fondo.

4. Bolzano

Al quarto posto della nostra rassegna troviamo Bolzano con il suo meraviglioso mercatino di Natale; uno dei più famosi del nostro Paese con le sue caratteristiche casette di legno dove è possibile trovare strudel di mele e altri dolci fatti in casa, vin brulé e candele decorate. Per chi si reca per la prima volta a Bolzano consigliamo una passeggiata nelle sue stradine medievali ed una visita in uno dei suoi tanti musei.

5. New York

Concludiamo la nostra rassegna con New York, una città che a Natale si veste di un’atmosfera unica. Ricordiamo in particolare le strepitose luminarie e le decorazioni di Brooklyn, nel quartiere di Dyker Heights, ed il famosissimo albero di Natale di Rockefeller Plaza, posizionato davanti ad una pista di pattinaggio. Citiamo infine i mercatini di Natale e i vari spettacoli di Broadway.