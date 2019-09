Vacanze a settembre: 8 interessanti mete

Vacanze a settembre? Ecco allora 8 interessanti mete dove trascorrere le vostre meritate ferie.

Vacanze sicuramente più economiche grazie all’arrivo della bassa stagione con temperature più miti rispetto ai torridi mesi estivi. In questo periodo si evitano inoltre il traffico sulle strade, la fila a monumenti e musei e la ressa in spiaggia.

Vacanze, quindi, più economiche e rilassanti con tante offerte disponibili in Italia e all’estero.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori destinazioni per andare in vacanza nel mese di settembre.

1. Corfù, Grecia

Al primo posto della nostra classifica si posiziona l’isola greca di Corfù, meta ideale per gli amanti del mare. Una località che si distingue per il clima ancora piacevole durante il mese di settembre e ottimi collegamenti con l'Italia sia via mare che in aereo. Oltre alle spiagge dall'acqua cristallina, ricordiamo inoltre il delizioso centro storico di Corfù, il solitario monastero di Vlachéerna ed il paesino hippy di Pelekas.

2. Antalya, Turchia

Antalya in Turchia non vanta solo spiagge magnifiche, ma anche un ricco centro storico con la città vecchia che abbonda di resti risalenti alle epoche bizantina, romana e ottomana. Vi consigliamo, inoltre, una visita al castello di Kaleiçi ed una passeggiata sul vecchio porto. Ricordiamo, inoltre, le rovine di Termessos e l’antichissimo Sefa Hamam.

3. Siviglia, Spagna

Siviglia è un'affascinante città ricca di cultura con un ottimo clima anche durante il mese di settembre. Da visitare assolutamente il museo delle Belle Arti e La Plaza del Triunfo con i suoi tre edifici dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: la cattedrale, la Real Alcazar (antica fortezza) e la Casa Lonja (palazzo in stile rinascimentale).

4. Azzorre, Portogallo

Situate al largo delle coste portoghesi, le Azzorre vantano un clima subtropicale con una vegetazione lussureggiante e meravigliosi paesaggi tra laghi, vulcani e piscine naturali. Ricordiamo in particolare l'isola di São Miguel dall’eccezionale panorama e la città di Ponta Delgada.

5. Lampedusa

Proseguiamo la nostra rassegna con una località italiana, l’isola di Lampedusa, che vanta un ottimo clima anche a settembre grazie alla sua vicinanza al continente africano. Un’isola dal mare cristallino con stupende spiagge come quella dei Conigli, dalla ricca fauna marina e con un panorama mozzafiato. Non può mancare, infine, una gita in barca attorno all’isola ed una tappa in uno degli ottimi ristoranti di pesce.

6. Isole Canarie

Tra le mete da visitare a settembre troviamo anche le Isole Canarie; un arcipelago spagnolo al largo della costa nord-occidentale dell'Africa, noto per le spiagge di sabbia bianca e nera. L'isola più grande è Tenerife che offre non solo fantastiche spiagge, ma anche una natura verdeggiante e incantevoli paesini sulla costa. Nel mese di settembre, il clima è perfetto in queste isole con scarse precipitazione ed umidità sopportabile.

7. Croazia

Settembre è uno dei mesi ideali per visitare la Croazia e le sue isole, tra cui la famosa isola di Krk. Tra le più visitate dell’Adriatico grazie al ponte che la collega alla terraferma. Qui troverete diversi piccoli centri abitati caratteristici dove poter assaporare la cucina croata, con numerosi piatti a base di pesce. Non dimentichiamo la capitale Zagabria, ricca di palazzi storici, chiese, giardini, musei, con bellissimi castelli nei dintorni della città.

8. Bali, Indonesia

Terminiamo la nostra rassegna con Bali. Meta ideale per chi desidera spostarsi fuori dall'Europa nel mese di settembre. Un'isola che offre paesaggi affascinanti con incantevoli spiagge. Bali è anche nota per i suoi templi fra i più belli dell'Indonesia, come quelli di Tanah Lot e Uluwatu. Da non perdere anche le famose risaie di Ubud e Tegallalang e i giardini acquatici.