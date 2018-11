I viaggi più belli da fare on the road

Ecco il meglio dei road trip; una tradizione americana ormai diffusa in tutto il mondo con 5 fantastici itinerari da percorrere in automobile. Viaggi in piena libertà, che possono essere modificati, accorciati o allungati a seconda dei vostri gusti. Itinerari che vi faranno scoprire incantevoli località e strade divenute mitiche come la Route 66.

1. Route 66

Il primo posto della nostra classifica è occupato dalla Route 66, uno dei viaggi on the road più famosi al mondo. Si tratta probabilmente della più celebre autostrada che attraversa gli Stati Uniti da percorrere rigorosamente da Est ad Ovest, nello stile della beat generation. Si parte da Chicago, attraversando 8 Stati (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California) fino a Los Angeles.

2. Gibilterra-Capo Nord

Sul secondo gradino del podio un road trip che vi porterà alla scoperta dei meravigliosi Paesi dell’Europa. Dai 6 ai 9mila chilometri, a seconda del percorso scelto, che vi faranno scoprire incantevoli paesaggi e fantastiche città come Madrid, Parigi, Amsterdam e Stoccolma.

3. Pan America Highway

La Pan America Highway è il sistema stradale più esteso del mondo con una lunghezza di circa 25.750 km. Ideata nel 1923, va dall'Alaska fino al Cile. Tra gli itinerari più belli segnaliamo la strada dell’Alaska, la Ruta nacional PE-1 che percorre tutta la costa del Perù e la Carretera Bolivariana che parte dal Venezuela.

4. Highway 1, Australia

L’Highway 1, in Australia, è un’autostrada lunga circa 14.500 km che circumnaviga il continente unendo numerose città, tra cui Melbourne, Adelaide, Perth, Darwin, Cairns e Brisbane. Un road trip che vi porterà alla scoperta dell’incantevole continente australiano tra paesaggi mozzafiato e moderne metropoli.

5. Hippie trail

Concludiamo la nostra rassegna con il road trip famoso tra gli Hippie tra gli anni '50 e '70. Un itinerario che va dall'Europa all'Asia meridionale attraversando Turchia, Iran, Afghanistan, Pakistan, India e Nepal. La rotta classica va da Istanbul a Delhi, ma oggi molti viaggiatori scelgono di partire da Londra o Amsterdam spingendosi fino a Goa o Katmandu.