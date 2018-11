I viaggi più belli da fare in treno

I viaggi in treno vantano un fascino particolare che nessun altro mezzo di trasporto è in grado di offrire. Vacanze dove la meta passa quasi in secondo piano con itinerari che offrono la possibilità di ammirare panorami mozzafiato nel massimo relax.

Ecco, quindi, i migliori cinque viaggi da fare in treno alla scoperta di luoghi straordinari, dalle sterminate steppe della Mongolia alle favolose città dell’Asia.



1. Orient Express

Il primo posto della nostra classifica è occupato dal mitico Orient Express; si tratta probabilmente del treno più famoso al mondo, che viaggia ancora lungo il percorso originale che va da Parigi a Istanbul. In alternativa sono disponibili anche altre tratte che toccano città come Dresda, Praga e Vienna. Un viaggio dall’atmosfera unica a bordo delle caratteristiche carrozze restaurate degli anni ‘20.

2. Transiberiana

Sul secondo gradino del podio troviamo la Transiberiana, una linea ferroviaria lunga 9000 chilometri. Si tratta di un treno che parte da Mosca e raggiunge Pechino o Vladivostok sul Mar del Giappone. Un viaggio che offre panorami mozzafiato e luoghi unici, dalle sterminate steppe della Mongolia al deserto del Gobi.

3. Rovos Rail, Africa

Il gradino più basso del podio è occupato dalla Rovos Rail in Africa. Una linea che offre lussuose carrozze a cinque stelle, arredate in stile classico degli anni Venti e Trenta. Non mancano due saloni, due carrozze ristorante e cabine letto con bagni privati. La Rovos Rail parte da Città del Capo e giunge a Pretoria e Johannesburg con la possibilità di arrivare anche in Zambia, Tanzania e Namibia. Linea che consente anche di ammirare dalle sue ampie finestre elefanti, rinoceronti e leoni.



4. California Zephyr Train, Stati Uniti

Un viaggio alla scoperta degli USA, viaggiando sul California Zephyr Train. Un treno che va da Chicago a San Francisco in 52 ore con 37 fermate. Una linea che attraversa luoghi dal grande fascino come le montagne rocciose, il deserto dello Utah e Salt Lake City.

5. Maharaja Express, India

La nostra classifica si conclude con il Maharaja Express in India, da molti considerato il treno più lussuoso al mondo ed in grado di ospitare solo 88 passeggeri. Treno capace di offrire un’esperienza unica con un itinerario di 3-7 giorni che va da Delhi a Mumbai, attraversando le città di Rajasthan, Agra, Jaipur e Udaipur.