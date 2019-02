Viaggio di nozze in crociera: 5 idee per una fantastica luna di miele

La crociera rappresenta una delle soluzioni attualmente più in voga per i viaggi di nozze. Una tipologia di luna di miele che consente di trascorrere una vacanza itinerante nel massimo relax a bordo di lussuose navi dotate di ogni comfort. Le compagnie offrono, inoltre, per i neo sposi offerte e servizi dedicati per rendere l'esperienza a bordo ancora più speciale, dai messaggi di coppia, a servizi fotografici personalizzati.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori crociere per un viaggio di nozze.



1. Caraibi

Al primo posto della nostra classifica troviamo i Caraibi, tra le mete più richieste per un viaggio di nozze con numerose proposte disponibili. Crociere con partenza, ad esempio, da Miami e che includono Messico e Cuba o rotte che vi porteranno in Giamaica e alle Bahamas. Un viaggio che vi garantirà un’esperienza unica tra spiagge favolose, un mare cristallino e panorami mozzafiato.

2. Nord Europa

Una crociera in Nord Europa è un’ottima scelta per chi è alla ricerca di una meta estiva, non troppo distante dall’Italia. Crociera che vi consentirà di visitare incantevoli città come Oslo, Stoccolma e Copenaghen, ammirare i fiordi della Norvegia e la bellezza incontaminata dei Mari del Nord.

3. Mar Mediterraneo

In terza posizione troviamo le crociere nel Mar Mediterraneo che in molti casi partono direttamente dai più noti porti italiani come Genova o Civitavecchia. Crociere che includono romantiche destinazioni come Santorini e Venezia, tappe in Spagna e Marocco o Cipro e Israele.

4. Estremo Oriente

La crociere in Estremo Oriente è un’ottima scelta per chi è alla ricerca di nuove esperienze con mete dal grande fascino, dal Giappone alla Cina. Terre dai mille contrasti e dalle antiche tradizioni con rotte che vi porteranno in favolose città come Hong Kong, Kuala Lumpur e Bangkok.

5. Crociera transatlantica

La nostra rassegna si conclude con le crociere transatlantiche, traversate che riprendono le vecchie rotte dall’Europa all’America. Crociere di lunga durata, con partenza anche dall’Italia, che consentono di visitare Paesi come Stati Uniti, Messico, Repubblica Dominicana e città come Rio de Janerio, Nassau e St. Cruz de Tenerife.