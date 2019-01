San Valentino: 5 destinazioni per una vacanza romantica

Se desiderate trascorrere un weekend romantico con la vostra dolce metà, ecco cinque località in Italia e all’estero, ideali per un viaggio a San Valentino. Mete per tutti i gusti, da metropoli famose in tutto il mondo come New York a piccole cittadine come Bruges, in Belgio.

Destinazioni ricche di attività da fare in coppia, come un romantico giro in carrozza o un’incantevole crociera serale.



1. Parigi

Al vertice della nostra classifica non poteva che esserci Parigi, la capitale del romanticismo. Una meta per tutte le tasche e adatta per coppie di ogni età. Parigi è la città degli innamorati con un’offerta davvero ampia; vi consigliamo in particolare una crociera serale lungo la Senna, con cena e sottofondo musicale inclusi, ed una passeggiate mano nella mano a Montmartre, il quartiere degli artisti con romantici bar e bistrot.

Scopri di più su Expedia.it

2. New York

New York è la destinazione ideale se siete alla ricerca di una località fuori dall’Europa. Città che offre numerose attività per il giorno di San Valentino. Vi suggeriamo, ad esempio, un giro in carrozza lungo Central Park o un picnic nel noto parco newyorkese, una visita al Rockefeller Center con la sua pista di pattinaggio sul ghiaccio o una gita sul battello che va a Staten Island.

Scopri di più su Expedia.it

3. Il lago di Como

ll lago di Como è uno dei luoghi più romantici d'Italia; una meta ideale per trascorrere un weekend di intimità. Da non perdere la funicolare Como – Brunate che offre la possibilità di godere di un meraviglioso panorama sul lago e Bellagio, un’affascinante cittadina dal caratteristico centro storico. Segnaliamo, infine, l’incantevole isola Comacina e l’elegante località turistica di Cernobbio.

Scopri di più su Expedia.it

4. Verona

Nella nostra rassegna troviamo anche Verona, la città degli innamorati famosa per le vicende di Romeo e Giulietta. Una delle tappe obbligatorie è senz’altro la casa di Giulietta con il suo celebre balcone. Ricordiamo, infine, che nei giorni di San Valentino si svolge la manifestazione denominata “Verona in Love” che propone numerosi eventi sul tema dell'amore.

Scopri di più su Expedia.it

5. Bruges

La nostra rassegna termina con Bruges, un piccola città nel nord del Belgio che si distingue per i suoi numerosi canali. Troviamo inoltre un caratteristico centro storico, patrimonio Unesco, con architetture medievali e testimonianze della cultura fiamminga.

Tra le varie attività vi suggeriamo un romantico giro in carrozza o in bicicletta nel parco della città.

Scopri di più su Expedia.it