Le 5 isole più belle dei Caraibi

Dopo la nostra rassegna dedicata alle migliori isole tropicali, ci concentriamo ora sulle cinque isole più belle dei Caraibi. Mete ideali per una vacanza da sogno, famose in tutto il mondo, dalle Bahamas a Cuba. Isole dalle spiagge meravigliose che vantano anche città ricche di storia e dall’atmosfera unica.

Ecco, quindi, la nostra classifica delle più belle e spettacolari isole dei Caraibi.

1. Bahamas

Le Bahamas sono uno dei più famosi paradisi caraibici, formato da un gruppo di ben 700 isole che si distinguono per la natura selvaggia e l’incantevole mare; isole disabitate o su cui sorgono molti alberghi di grandi dimensioni. Le Bahamas sono la destinazione ideale per gli appassionati di snorkeling, ricordiamo in particolare la Grande Barriera Corallina di Andros, la grotta Thunderball e i giardini di corallo nero di Bimini.

2. Cuba

Al secondo posto della nostra classifica troviamo Cuba, un’isola dall’atmosfera unica e dalla lunga e tormentata storia. Oltre alle sue incantevoli spiagge ricordiamo inoltre L'Avana, capitale di Cuba, caratterizzata da case color pastello, automobili anni '50 e il centro storico del XVI secolo.

3. Barbados

L'isola di Barbados fa parte delle Piccole Antille ed è bagnata da una parte dal Mar dei Caraibi e dall'altra dall'Oceano Atlantico. Un‘isola che vanta due tipologie di spiagge molto differenti: la costa caraibica con lunghe spiagge di sabbia bianca con acque calde e cristalline ed una meravigliosa barriera corallina; la costa atlantica è, invece, ventosa ed è la meta ideale per gli appassionati di surf.

4. Tortola – British Virgin Islands

Tortola è la più grande delle oltre 40 isole che formano l’arcipelago delle Isole Vergini Britanniche. Porto di sbarco delle navi da crociera, questa isola vanta una delle spiagge più belle del mondo, Cane Garden Bay, famosa per la sabbia bianca e per l’acqua cristallina.

In questo arcipelago ricordiamo inoltre le isole di Virgin Gorda, Peter Island e Scrub Island.

5. Guadalupa

Guadalupa è la meta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza a diretto contatto con la natura, grazie alle sue spiagge, le foreste pluviali, un vulcano ancora in attività, la barriera corallina, due riserve con una vegetazione rigogliosa e le piccole isole. Qui gli appassionati di immersioni, potranno inoltre godere di un meraviglioso mare con la possibilità di nuotare in compagnia di tartarughe marine e delfini.

