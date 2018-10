Vacanze ad Halloween: dove trascorrere un weekend da paura

Se state organizzando un viaggio all’estero in occasione del prossimo Halloween, ecco cinque località davvero terrificanti. Luoghi famosi in tutto il mondo come il castello di Dracula in Transilvania o celebri per le storie sulle streghe come Salem in USA. Non mancano inoltre tour in località infestate dai fantasmi o visite notturne a paurosi cimiteri.

1. Transilvania, Romania

Al primo posto della nostra classifica si posiziona la Transilvania ed in particolare il castello di Bran, meglio noto come il castello di Dracula. Una fortezza rumena che sorge sull’antico confine tra la Transilvania e la Valacchia, che ha ispirato il famosissimo libro scritto da Bram Stoker nel 1897. Dimora forse di Vlad III di Valacchia, ovvero Vlad l’Impalatore della Casa dei Drăculești, un personaggio storico realmente esistito nel XV secolo.

2. Oaxaca, Messico

Oaxaca in Messico è famosa in tutto il mondo per la colorata celebrazione del “Dìa de los Muertos”. Un festival che riprende le millenarie tradizioni Maya ed Atzeche, dove ogni persona mascherata può visitare i cimiteri locali con tutte le strade decorate con fiori, teschi e scheletri.

3. Salem, Massachussets (USA)

Sul terzo gradino del podio troviamo Salem, negli Stati Uniti; località nota per le numerose persone processate e condannate a morte per stregoneria alla fine del 1600. Meta che negli anni è diventata una delle preferite in USA dove trascorrere Halloween con visite guidate ai luoghi più spaventosi della cittadina e rievocazioni dei processi alle streghe.

4. Sleepy Hollow, New York (USA)

Questa località è famosa per la "La leggenda di Sleepy Hollow” di Washington Irving; una delle piú celebri storie di fantasmi che ha ispirato il regista Tim Burton per il suo famoso film con Johnny Depp. Durante Halloween non può mancare una visita al cimitero di Sleepy Hollow che organizza visite anche notturne, con la sola luce di una lanterna.

5. Edimburgo, Scozia

La nostra rassegna termina con Edimburgo in Scozia, considerata da molti come la capitale europea degli spettri. Città che ospita numerosi eventi dedicati ad Halloween, con la possibilità di partecipare a diversi tour nei luoghi più spaventosi della città come il castello di Edimburgo e le spaventose catacombe.

