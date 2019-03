Le più belle città europee dove trascorrere un weekend

Il nostro continente è ricchissimo di mete ideali per una vacanza di un weekend. Oltre a famose capitali come Parigi o Londra, troviamo anche altre città facilmente raggiungibili e ottime per un viaggio nel fine settimana. Destinazioni visitabili in soli tre giorni, dalla ricca storia, con ottimi cibi locali e strutture alberghiere per tutte le tasche.

Scopriamo, quindi, quali sono le più belle città in Europa dove trascorrere un weekend.

1. Innsbruck, Austria

Al vertice della nostra classifica si posiziona Innsbruck, quinta città più grande dell'Austria; una cittadina di origine medievale, con più di 800 anni di storia, attraversata dal fiume Inn. Tra i monumenti e gli edifici più noti della città ricordiamo il Tettuccio d'Oro, il simbolo di Innsbruck; si tratta di una loggia il cui tetto è ricoperto da ben 2.657 tegole di rame dorato, tutte ancora originali. Ricordiamo, inoltre, il palazzo dell'Hofburg con uno splendido giardino e il castello di Ambras, un interessante complesso rinascimentale.

2. Nizza, Francia

In seconda posiziona troviamo Nizza in Francia, affacciata sulla Costa Azzurra. Una città visitata da 4 milioni di turisti all'anno, famosa per la sua promenade des Anglais; si tratta di un elegante lungomare spesso luogo di manifestazioni ed esibizioni musicali. Tra i vari monumenti citiamo la Cattedrale di Santa Reparata (la Chiesa principale di Nizza), la Chiesa russa ortodossa di San Nicola e il Palazzo Lascaris nella città vecchia.

3. Monaco di Baviera, Germania

La nostra classifica delle più belle città europee dove trascorrere un weekend prosegue con Monaco di Baviera in Germania. Città nota per le sue residenze reali, gli immensi parchi, i suoi musei e le sue chiese barocche. Vi suggeriamo in particolare una visita all’Hofbräuhaus, la birreria più famosa della città, e all’Alter Peter, la chiesa più antica di Monaco. Inoltre vi segnaliamo il museo dedicato alla storia della città, il museo ebraico presso St- Jakobs-Platz e l'Englischer Garten, uno dei più grandi parchi cittadini in Europa.

4. Göteborg, Svezia

Nella nostra rassegna è presente anche Göteborg in Svezia; una perfetta meta estiva, quando il Sole non cala prima delle 10 di sera. Göteborg ha circa mezzo milione di abitanti ed è la seconda città più popolosa della Svezia. Tra le sue attrattive citiamo il mercato del pesce (Feskekörka) con le sembianze di una chiesa, il quartiere Haga (uno dei più antichi di Goteborg) ed il museo d'arte Konstmuseet che ospita opere di Chagall, Monet, Rembrandt e Picasso.

5. Dubrovnik, Croazia

La nostra classifica delle migliori città in Europa dove trascorre un weekend si conclude con Dubrovnik; una città della Croazia meridionale affacciata sul mare Adriatico, famosa per il suo centro storico che ricorda molto Venezia. Vi suggeriamo in particolare una visita alla Chiesa di San Biagio in stile barocco, al Palazzo Sponza risalente al periodo rinascimentale e a Palazzo dei Rettori, che ospita oggi il museo di storia.

