Viaggi in Europa: 5 offerte da non farsi scappare

Volete trascorrere qualche giorno all’estero senza spendere una fortuna? Ecco allora cinque pacchetti viaggio low cost che includono volo e albergo.

Offerte con prezzi anche inferiori a 200 euro a persona, fino a sette notti. Pacchetti che offrono hotel, anche a cinque stelle, in alcune delle più belle città europee, come Amsterdam e Londra,



1. Amsterdam

Per chi vuole visitare Amsterdam ecco un interessante pacchetto a 370 euro a persona, dal 2 al 5 maggio, con partenza da Milano e soggiorno in un originale hotel a 4 stelle. La capitale dei Paesi Bassi è un’ottima meta per un breve viaggio; una città nota per il suo patrimonio artistico, l'elaborato sistema di canali e le case strette con facciate a capanna, eredità del XVII secolo.

Scopri di più su Expedia.it

2. Porto

La nostra rassegna include anche Porto con un’offerta che va dal 30 aprile al 3 maggio al costo di 392 euro a persona. Pacchetto che include come sempre il volo con partenza da Milano e soggiorno in un fantastico albergo a 5 stelle. Si tratta dell’Hotel Infante Sagres, un'elegante struttura con ottime recensioni.

Scopri di più su Expedia.it



3. Vienna

Tra le offerte disponibili su Expedia.it vi segnaliamo anche Vienna; un pacchetto acquistabile a 152 euro a persona, con partenza da Milano che va dal 30 marzo al 2 aprile e che include volo e soggiorno presso l'Hotel Imlauer. Si tratta di una struttura a quattro stelle con centro fitness, sauna e trattamenti spa.

Scopri di più su Expedia.it



4. Londra

La nostra rassegna prosegue con Londra; un pacchetto acquistabile a 327 euro a persona con partenza da Roma che va dal 12 al 14 aprile. Offerta che include il volo British Airways e il soggiorno nell’albergo a quattro stelle K+K George Kensington.

Scopri di più su Expedia.it



5. Lisbona

Se siete alla ricerca di una vacanza più lunga vi suggeriamo Lisbona con un pacchetto che va dal 29 aprile al 6 maggio. Offerta dal costo di 640 euro a persona con soggiorno presso l’hotel a 4 stelle Real Parque e volo con partenza da Roma.

Scopri di più su Expedia.it