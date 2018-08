Vacanze in montagna: le migliori offerte

Volete trascorrere una settimana oppure un weekend in montagna? Ecco allora cinque interessanti mete per famiglie con bambini, amanti del trekking e della mountain bike. Località dove trascorrere qualche giorno in completo relax, a diretto contatto con la natura, che permettono anche di scoprire incantevoli borghi e pittoreschi centri storici, assaporare un’ottima cucina tradizionale e ricaricare le energie in spa e centri termali immersi in scenari mozzafiato.

1. Alto Adige

Paesaggi spettacolari, buona cucina, un ricco patrimonio di storia e le Dolomiti sono gli elementi chiave che definiscono l’offerta dell’Alto Adige in estate. Una meta davvero ricca, ricordiamo ad esempio la città di Bolzano con il Duomo, il suo centro e i suoi musei. Citiamo inoltre gli incantevoli laghi di Braies e di Caldaro e le innumerevoli possibilità di scoprire la natura intatta attraverso i tantissimi sentieri che consentono di ammirare splendidi paesaggi.

L’Alto Adige offre un'ampia scelta di hotel con interessanti proposte intorno ai 100 euro a notte per alberghi a tre stelle.

2. Pila - Val d'Aosta

Pila è una località appartenente al comune di Gressan che sorge a 1790 metri di altezza; una meta ideale per gli appassionati di mountain bike che possono cimentarsi non solo nell’area di un bike stadium, ma anche su 12 tracciati di cross-country. Inoltre le zone circostanti sono percorse da un’infinità di sentieri, tutti dotati di segnaletica. Ricordiamo inoltre la vicinanza di Aosta, raggiungibile in nemmeno 20 minuti grazie a una telecabina, che dà inoltre l’opportunità di scoprire tutti i tesori del capoluogo valdostano.

Davvero ampia l'offerta disponibile, con incantevoli alberghi immersi nella natura.

3. La Thuile - Valle d'Aosta

La Thuile è una delle mete più conosciute per le vacanze in montagna in Valle d’Aosta. Situata proprio al confine con la Francia, sorge in una vallata dominata dalla catena del Monte Bianco e dal Massiccio del Rutor. Tra i luoghi d’interesse ricordiamo il sito archeologico del Colle del Piccolo San Bernardo dove è possibile osservare un eccezionale cerchio megalitico ed il Giardino alpino Chanousia, giardino botanico che risale alla fine del XIX secolo. Citiamo inoltre la Chiesa parrocchiale di San Nicola e le cascate del Rutor.

A La Thuile è possibile trovare sia strutture di lusso, sia soluzioni destinate anche a chi ha un budget ridotto.

4. Livigno - Sondrio

Livigno è un’ottima meta dove trascorrere le vacanze estive in montagna; una località della Valtellina, in Lombardia, al confine con la Svizzera, che si trova ad un'altezza di ben 1.800 metri sul livello del mare. Livigno è il luogo ideale per qualche giorno di completo relax, perfetta per tutti gli amanti delle attività sportive, dal trekking alla mountain bike. Ricordiamo inoltre il bel lago di Livigno e i laghi di Cancano.

Numerose le offerte disponibili, anche di fascia alta con prezzi per una notte inferiori ai 100 euro.

5. Bardonecchia - Torino

Bardonecchia è una località turistica della Val di Susa, ideale per chi ama praticare gli sport estivi, dal trekking alle arrampicate. Una meta, consigliata anche agli appassionati di mountain bike, che offre anche una grande varietà di sentieri, con la possibilità di usufruire degli impianti di risalita, aperti anche in estate. Ricordiamo infine l'Adventure Park, un particolare parco sospeso tra gli alberi e le varie feste e mercatini organizzati nel centro del paese.

Una cittadina che vanta strutture alberghiere per tutte le tasche con interessanti proposte a partire da 80 euro circa.

