Internet e smartphone spingono a fare shopping fuori dai confini nazionali

Internet è la vera unione europea per gli acquirenti del vecchio continente, perché consente di fare shopping anche fuori dai confini del proprio Paese, come emerge dallo studio “UPS Europe Pulse of the Online Shopper™” 2017.

In Europa 7 acquirenti online su 10 hanno comprato da retailer stranieri, al di fuori del proprio paese, s perché questi offrivano prezzi migliori o perché loro erano alla ricerca di brand o prodotti specifici.

L’85% degli italiani compra online da retailer stranieri perché offrono sicurezza dei pagamenti (78%), una chiara indicazione del costo totale dell’ordine tasse incluse e imposte (77%), la rapidità di consegna (70%) e una chiara politica di reso (68%). Oltre la metà (57%) degli acquirenti online italiani (vs 52% di quelli europei) considera il numero di opzioni di spedizione offerte di fondamentale importanza quando ricerca o sceglie i prodotti online, e il 78% ritiene importante il reso gratuito. Inoltre il 65% degli acquirenti italiani in linea con la media europea (63%) è interessato a spedizioni in luoghi alternativi di consegna con orari prolungati, se le spese sono inferiori alla consegna a domicilio.

Il 98% degli acquirenti online italiani ha acquistato su un marketplace (la media europea è di 2 punti inferiore: 96%) e il 44% prevede per il futuro di rivolgersi ancora di più a queste piattaforme online per retailer terzi. Il 37% delle ricerche preliminari su un prodotto inizia di norma su un marketplace. Il 69% degli italiani dichiara di aver acquistato su marketplace invece che direttamente dal retailer per i prezzi migliori e il 48% per la velocità di consegna. Gli acquirenti europei, invece, scelgono i marketplace per i prezzi vantaggiosi (67%) e per la scelta più ampia di prodotti in una data categoria (43%).

Il 43% degli europei con smartphone compra tramite questo dispositivo, ma device mobile come lo smartphone sono utilizzati anche per tutta una serie di altre attività legate all’acquisto, come la localizzazione dei negozi e le relative informazioni (78%), il tracking degli ordini (78%) e il confronto dei prezzi tra i retailer (75%).