Gli acquisti di nuda proprietà immobiliare tirano soprattutto al Sud e per i trilocali

Dai dati dell’Agenzia delle Entrate per il 2017 emerge che le compravendite di nuda proprietà immobiliare sono aumentate meno dell’acquisto della piena proprietà degli immobili

Gli acquisti di nuda proprietà sono aumentati dell’1,3%, ma del 7% al Sud secondo quanto risulta dalle analisi sui dati dell’Agenzia delle Entrate effettuate dalle agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete.

Chi compra nuda proprietà ha perlopiù (56,9% dei casi) dai 35 ai 54 anni, chi venda è invece quasi 3 volte su 4 (73,8% dei casi) un over 64. La maggior parte dei venditori (80%) cede la nuda proprietà per reperire liquidità, per far fronte ad esigenze legate all’avanzare dell’età e a volte per sostenere i figli nell’acquisto della casa; nel 16,9% dei casi invece, per migliorare la propria qualità abitativa.

I trilocali sono gli immobili più venduti in nuda proprietà con una quota del 37,7% sul totale di questo tipo di compravendite, i bilocali sono la seconda tipologia per cui più spesso avviene questo tipo di compravendita (34,4% dei casi totali).

Chi compra una nuda proprietà paga le imposte indirette secondo le aliquote ordinarie: quindi se ha i requisiti prima casa paga il 2% sul prezzo o valore catastale (qualora invochi il prezzo-valore); se seconda casa, paga il 9%. La base imponibile è comunque ridotta in quanto decurtata del valore dell’usufrutto in capo a chi ha ceduto la nuda proprietà ma continua a usufruire dell’immobile. Le spese di imposte dirette, (IMU etc), le spese condominiali e quelle di manutenzione ordinaria sono a carico dell’usufruttuario; le spese straordinarie sono a carico del nudo proprietario.

Per acquistare la nuda proprietà si può chiedere un mutuo e ove l’acquirente ottenga il consenso dell’usufruttuario a iscrivere ipoteca anche sul suo usufrutto la banca avrà la garanzia sulla piena e non sulla sola nuda proprietà, per cui potrebbe anche concedere a mutuo una somma maggiore.