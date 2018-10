Consegne e conferma dell’acquisto online: i principali ostacoli alle vendite via web

Lo shopping online ha sviluppato la logistica, per la consegna degli acquisti, e i sistemi di pagamento alternativi al contante (inutilizzabile sul web). 'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm' - School of Management del Politecnico di Milano ha presentato ad un convegno dedicato a “Pagamenti e logistica per un eCommerce B2C di successo” un’alarsi su questi sviluppi.

La consegna a domicilio è la prima scelta dei clienti dell’85% dei venditori online e gli operatori preferiti dagli shopper online per la consegna sono i tradizionali corrieri espresso e/o operatori postali. L’8% dei merchant, concentrati soprattutto nell’alimentare, segnala invece come soluzione più impiegata la consegna a domicilio con mezzi propri, mentre il 7% il ritiro in store.

La consegna same day è offerta solo dal 15% dei venditori online, quella entro 2 ore dal 6% (si tratta perlopiù di mercanti del settore alimentare). La consegna in un giorno definito e “al piano”, è offerta da circa il 40% degli operatori, mentre soluzioni che puntano alla riduzione delle consegne fallite, come la consegna al sabato, serale o su appuntamento, sono adottate dal 20% dei merchants. I principali merchant di informatica ed elettronica offrono la consegna con installazione

Chi fa shopping online preferisce pagare al momento dell’acquisto, ben il 96% dell’eCommerce è generato attraverso carta di credito (64%) e PayPal (32%), mentre resta basso l’impiego di altri mezzi di pagamento, come il bonifico (2%) e il contrassegno (2%).

L’88% degli acquisti avviati online viene abortito anziché portato a termine perché chi ha inserito almeno un articolo nel carrello della spesa abbandona prima di confermare l’acquisto.

Per il post-vendita il 78% degli operatori combina 2 o più strumenti di assistenza al cliente: tra questi, l’email e il telefono rappresentano le modalità più adottate (87% e 86%), seguono chat/chatbot (23%) e social network (11%). Cresce l’uso di mezzi meno tradizionali come Skype e WhatsApp.