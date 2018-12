Chi compra online in Italia punta a uno sconto tra il 12 e il 18%. Anzitutto per le cuffie

Internet offre l’opportunità, attraverso appositi siti, di trovare offerte e promozioni, insomma prezzi più bassi. E gli italiani sono ormai talmente accorti nel ricercare la convenienza da essersi fatti anche un’idea di massima di quanta ne possano trovare online, come risulta dall’apposita funzionalità che idealo – portale internazionale di comparazione prezzi – ha messo a punto per consentire al consumatore di fissare il prezzo ideale per un certo prodotto e di ricevere un alert quando il dato prezzo viene raggiunto.

Sono le cuffie il prodotto su cui gli italiani cercano il maggior sconto online, con un ribasso rispetto al prezzo di listino in media del 17,7%. A seguire, per le tv lo scontro desiderato è mediamente del 17%, per gli aspirapolvere del 15,5%, per le sneaker del 15,4%, per le console di gioco del 14,9%, per gli orologi sportivi del 14,7%, per i frigoriferi del 14,3%, per i tablet del 13,4%, per gli smartphone del 13% e infine per gli obiettivi fotografici del 12,9%.

Per i 25 prodotti più gettonati lo sconto ricercato è in media del 13,4%, secondo quanto risulta dai dati sul prezzo ideale indicato dai potenziale acquirenti negli ultimi 3 mesi. Nel dettaglio, i primi 10 prodotti per i quali gli e-consumer italiani hanno richiesto la funzione “prezzo ideale” sono: Apple Airpods, Apple iPhone X, Samsung Galaxy S8, Huawei P20 Pro, Huawei P20 Lite, Sony PlayStation 4 (PS4) Pro, Huawei Mate Pro 10, Apple iPhone 7, Apple iPhone 8, Nintendo Switch (idealo sottolinea come nella top ten figurino device Apple, Samsung e Huawei, ossia 3 tra i brand che guidano il mercato degli smartphone).

L’italiano a caccia di sconti online non è molto diverso dal tedesco: elettronica di consumo di fascia medio-alta la categoria su cui maggiormente si appunta l’attenzione del signor Rossi (seguito da grandi elettrodomestici e abbigliamento), auricolari, smartphone, console di gioco e router wi-fi sono quelli più gettonati da Herr Mueller. I francesi si distinguono invece per un particolare interesse nei confronti di prodotti per la casa, come gli aspirapolvere, e gli spagnoli per un particolare interesse nei confronti di sneakers, televisori, aspirapolveri e orologi.