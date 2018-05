Online compravendite di usato per quasi 10 miliardi di euro

Ricerche e acquisti online crescono anche per quanto riguarda l’usato il seconda mano, secondo quanto rileva la quarta edizione dell’Osservatorio Second Hand Economy condotto da Doxa per Subito, la prima piattaforme intaliana per comprare e vendere con oltre 8 milioni di utenti unici mensili.

Il valore dell’economia dell’usato è di 21 miliardi du euro, ovvero l’1,2% del Pil italiano. Il 48% degli italiani dichiara di avere comprato o venduto usato nel 2017, si tratta del quarto dei comportamenti sostenibili più diffusi, dopo la raccolta differenziata (93%), l’acquisto di lampadine a LED (75%) e prodotti a km 0 (56%).

La compravendita dell’usato online nel 2017 è arrivata a 9,3 miliardi, il 31% in più rispetto all’anno precedente. Infatti, tra quanti l’anno scorso hanno acquistato e venduto oggetti usati, il 42% ha utilizzato l’online come canale privilegiato per farlo, in particolare per la sua velocità e semplicità, riconosciuta dal 72% del campione. Internet e app sono il canale preferito soprattutto per la vendita (54%).

Il second hand online rende in media 1.030 euro dalla vendita (+22%, rispetto agli 843 nel 2016).

Il 70% di chi fa compra usato online lo fa per convenienza, nella convinzione che attraverso questo canale sia più facile fare buoni affari. Le altre motivazioni, a seguire, sono la convinzione di trovare più facilmente pezzi unici, d’antiquariato o non più in commercio (35%) che permettono di rendere unico il quotidiano, e l’opportunità di conquistare l’oggetto dei desideri perfetto per le proprie necessità e passioni (10%).

Chi vende usato online mira anzitutto a liberarsi del superfluo (55%), e poi a comprare altri oggetti nuovi o usati (21%) e a guadagnare (il 19%).

I lombardi quelli che muovono più affari: 3,4 miliardi di euro; seguono la Toscana con 2,8 miliardi e l’Emilia Romagna con 2,3 e al quarto posto la Sicilia, prima regione del Sud, con 1,5 miliardi. Il guadagno medio pro capite per i venditori viene realizzato in Toscana con (1.802), mentre la Lombardia è seconda, con una media di 1.289 euro, e la Sicilia terza con una media di 1.090 euro.

I Millennials (59%) sono i principali utenti di second hand, ma il mercato dell’usato online si prospetta in crescita ancora nei prossimi 5 anni, per la capacità di consentire risparmi (49%) anzitutto e poi perché appare una scelta sempre più ecologica e sostenibile (45%) e anche distintiva e smart (29%), oltre a rendere i consumi accessibili a più persone (21%) e trasformarsi in un canale di acquisto tra gli altri, normalizzando completamente questa modalità (16%).