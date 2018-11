Via Monte Napoleone a Milano quarta area più cara al mondo per l’affitto di spazi di vendita

Cambio al vertice della lista delle vie commerciali con i canoni di locazione più elevati al mondo e arretramento dell’Italia per quanto riguarda la top ten sono le principali novità della 30a edizione di “Main Streets Across the World” a cura di Cushman & Wakefield.

Nella top 10 delle vie commerciali più care al mondo c’è via Monte Napoleone a Milano, che si colloca al quinto posto (rispetto al quarto del 2017) con un canone di 13.500 euro l’anno per metro quadro in locazione. Al primo posto Causeway Bay a Hong Kong (24.606 euro il canone d’affitto per metro quadro l’anno) ha sostituito la Upper 5th Avenue di New York (che costa in media 20.733 euro l’anno), mentre alle loro spalle, davanti a Milano, seguono New Bond Street a Londra (16.701 euro) e l’Avenue des Champs Elysees a Parigi (13.992).

L’Italia vanta 4 città nella top 10 europea delle vie commerciali più care: subito alle spalle di via Monte Napoleone a Milano (che nella classifica europea è al terzo posto), c’è via Condotti a Roma (con un prezzo di 11.500 euro l’anno per metro quadro in locazione), mentre Calle San Moisè di Venezia (6.000 euro l’anno a metro quadro) si colloca al sesto posto della classifica europea e Via Roma a Firenze (5.800 euro) all’ottavo.

Il retail del lusso in Italia vede protagonisti i gruppi più importanti, che sono alla continua ricerca della perfezione della location e hanno diversi brand sui quali investire, sottolinea Thomas Casolo, Head of Retail di Cushman & Wakefield Italia. «L’interesse si conferma focalizzato sulle principali città turistiche che attraggono un numero crescente di potenziali consumatori e per le quali si prevede un’ulteriore lieve crescita dei canoni di locazione. Milano si differenzia rispetto alle altre città per l’elevata concentrazione di aziende che operano nel settore della Moda oltreché del Design, la cui eccellenza è riconosciuta a livello internazionale».