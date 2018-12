Appartamenti di lusso in tutta Italia a portata di uomo qualunque con gli affitti brevi

Gi affitti brevi rendono gli appartamenti superlusso a portata di tutte le tasche o quasi, seppur per poco tempo. A dirlo è un’analisi di Halldis, società italiana che gestisce più di 2.000 proprietà in 25 località italiane ed europee, che ha comparato il costo del soggiorno in alcune proprietà che gestisce con il valore di vendita di immobili simili per ubicazione e tipologia, riscontrato sui principali portali immobiliari.

Con 73 euro a notte per persona si può abitare nel Bosco Verticale di Milano, simbolo del Progetto Porta Nuova, dove un bilocale di 72 metri quadri viene venduto a 1,1 milioni di euro (cioè a oltre 15.000 euro al metro quadro).

Palazzo Banchi a Bologna è accessibile a 56 euro a persona per notte: un trilocale nell’immobile quattrocentesco che si affaccia sulla piazza Maggiore, costerebbe invece fino a un milione di euro (cioè oltre 12.000 euro al metro quadro).

Con 77 euro si può affittare un appartamento a Roma e Firenze, rispettivamente in via Del Basilico, a 2 passi dalla centralissima piazza Barberini (un quadrilocale di 137 metri quadri in un palazzo di via Crispi è in vendita a 1 milione e 350mila euro, cioè a oltre 9.800 euro al metro quadro), e al Maggio Palace (zona Oltrarno) progettato dall'architetto rinascimentale Baccio d'Agnolo, interamente affrescato con pitture del ’700 e pavimento originale in cotto del ’500 (nella vicina via dei Serragli 5 locali di 160 metri quadri si pagano 1,5 milioni, equivalenti a più di 9.300 euro al metro quadro).

A Venezia bastano 55 euro per dimorare a Palazzo Mazzoni, nella locale ex centrale termica degli anni 30 nel quartiere Cannaregio, con vista panoramica su tutta la città fino a piazza San Marco (nello stesso stabile 3 locali per 95 metri quadri costano oltre 6.600 euro al metro quadro, per un prezzo complessivo di acquisto di 630.000 euro).