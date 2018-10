In calo la raccolta premi per le polizze assicurative, ma il 2018 dovrebbe portare un’inversione di tendenza

La raccolta di premi assicurativi, cioè delle somme che le compagnie incassano per le polizze che vendono, è in calo in tutto il mondo ed anche in Italia secondo i dati presentati alla 17esima edizione dell'Insurance day organizzata da Accenture.

Nel 2017 le assicurazioni hanno raccolto il 2,4% di premi in meno, nel complesso, rispetto al 2016. Il segmento che ha inciso di più sulla minor raccolta è stato quello delle assicurazioni sulla vita, per le quali però si prevede un’inversione di tendenza durante quest’anno.

I premi assicurativi del comparto auto hanno raccolto il 2,2% in meno, anche perché il premio medio per la polizza Rc auto è calato a 356 euro, il 3% in meno rispetto all’anno precedente.

I settori più profittevoli sono quelli che coprono malattie, tutela legale e perdite pecuniarie, che l’anno scorso hanno fatto segnare un +3,7% di raccolta premi.

Le prospettive del 2018 sono però rosee, si attende un +5% di raccolta premi, grazie a un +2,9% del settore Non Auto (malattie, tutela legale e perdite pecuniarie) e a un +5,5% del comparto Vita.

Dal 2013 al 2017 la raccolta premi in Italia è andata meglio rispetto all’Europa nel suo complesso, facendo registrare un aumento del 2,5% contro uno dell’1%. Potenzialmente, il bacino di raccolta premi in Italia, tramite soluzioni assicurative innovative, vale 18 miliardi di dollari (sui circa 375 miliardi stimati prendendo in considerazione tutto il mondo).

Nel 2017 l’Italia era al 15esimo posto al mondo per raccolta premi assicurativi, con un ammontare di 130 miliardi di euro (su 3,66 trilioni di euro di ammontare totale del mondo), a detta di Allianz Research. La stessa analisi colloca al primo posto al mondo la Svizzera , il volume globale dei premi assicurativi ha raggiunto nel 2017 il record di 3,66 trilioni di euro. Italia al 15° posto con premi totali per 130 miliardi.