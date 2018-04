Le spese dei vip per i propri bolidi

Fare i conti in tasca agli altri è hobby diffuso in Italia e SosTariffe.it ha soddisfatto la curiosità di amanti di auto e vip c analizzando quali auto possiedano alcuni dei volti più noti e amati del mondo di cinema/tv e sport e quanto spendano per le proprie vetture.

Mario Balotelli, si stima, spende circa 7.232 euro l’anno di superbollo per la sua Bentley Continental Supersports dal valore di 255.000 euro circa. Solo Paris Hilton, se la sua vettura fosse sottoposto al fisco italiano, pagherebbe di più: oltre 7.500 annui per la McLaren 650S Spider.

Carlo Cracco si ferma a 328 euro per l’Abarth 595 (personalizzata apposta per lo chef con il nome Abarth 500 Blue Gradient) regalatagli per il matrimonio dal testimone Lapo Elkann. Sempre Cracco, insieme a Balotelli, è tra i vip che verosimilmente spende più in benzina ogni anno: oltre 2.500 euro, ma se si trovasse in Italia anche Brad Pitt con la sua Audi Q7 arriverebbe a spendere circa 1.969 euro. Tornando a Lapo Elkann, il rampollo di casa Agnelli possiede tra l’altro una Alfa Romeo 4C Coupé, le cui spese fisse ammontano a 2.842 euro l’anno, grazie anche al bollo annuo che non arriva ai 560 euro.

Flavio Briatore sostiene costi di oltre 1900 euro per rifornire la Jaguar XJ 220, modello unico prodotto in 350 pezzi, con una velocità massima potenziale di 350 km all’ora e un prezzo che è ben sopra gli 80.000 euro.

Fabrizio Corona potrebbe aver speso circa 1.800 euro per l’Audi A8 (del valore di circa 80.000 euro) con cui lo si è visto spesso in giro prima di essere associato alle patrie galere, da cui è di recente uscito.

Belen Rodriguez sostiene la spesa più cara per Rc Auto: 1.741 euro circa per la sua Mercedes Classe G AMG del valore di 90.000 euro. Michelle Hunzicker paga intorno ai 1.031 euro per la Porsche 911 Turbo S, regalatale dal marito Trussardi in versione fuxia.