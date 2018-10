BlaBlaCar in utile dopo 12 anni di attività, in Italia 3 milioni di utenti

BlaBlaCar, il più famoso servizio europeo per cercare e offrire passaggi in auto, registra per la prima volta conti in attivo (a 12 anni dalla sua entrata in funzione).

In Italia BlaBlaCar ha 3 milioni di utenti, nel mondo 65 milioni e durante l’intero 2018 i passeggeri trasportati saranno, secondo le aspettative, 50 milioni.

L’attività di BlaBlaCar è in aumento del 40% rispetto al 2017 e, come spiega Andrea Saviane, country manager Italia di di BlaBlaCar, «oggi, il 21% della popolazione internet tra i 20 e i 34 anni fa parte della community di BlaBlaCar. E tra i 35 e i 44 anni è l’8,1% degli italiani a scegliere il carpooling».

I pagamenti per chi offre passaggi possono essere effettuati in 2 modi: online (con accredito su conto corrente o PayPal) o cash (con pagamento del passeggero in contanti al conducente), a seconda della modalità preferita dal conducente dell’autoveicolo (il passeggero che non accetta il metodo di pagamento indicato può ovviamente cercare un passaggio da un altro conducente, ma non può ottenere il passaggio dal conducente che ha indicato un metodo di pagamento che il passeggero non vuole o non può praticare).

I passeggeri possono scegliere il pass settimanale o l’abbonamento mensile per ottenere passaggi, a seconda delle loro esigenze. Entrambe le formule coprono i costi di iscrizioni alla piattaforma (scaricabile come app sul proprio smartphone), che resta invece gratuita per chi offre passaggi.

BlaBlaCar sarà attivo anche nei centri con meno di 100mila abitanti dove fino ad ora non era possibile offrire o trovare passaggi.