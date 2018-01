Bolletta elettrica più cara? Qualche consiglio per contenere i costi

Bolletta elettrica più cara da quest’anno, ma un utilizzo accorto degli elettrodomestici può consentire di ridurre i costi da sostenere. Ecco allora qualche consiglio (oltre ovviamente all’archiviazione dell’albero di Natale e delle sue luci).

L’illuminazione domestica è la prima causa del costo della bolletta elettrica, ma non la sola. Tra gli elettrodomestici che consumano maggiormente vi sono congelatore e condizionatore e se è difficile, anche in inverno, rinunciare al primo, il secondo, almeno in estate, può essere sostituito aprendo le finestre: si può risparmiare anche fino al 75% utilizzando il programma di deumidificazione e abbinando il condizionatore ad un ventilatore.

Lavare con la lavatrice al massimo fino a 40° riduce fino al 90% i costi legati all’impiego di questo elettrodomestiche, mentre lavaggi a 90° andrebbero effettuati solo se ci sono macchie ostinate o abiti da lavoro. Meglio, in ogni caso, che la lavatrice sia di classe A o superiore (A+, A++ o A+++), è sempre bene usare la lavatrice solo a pieno carico ed evitare il prelavaggio, che raddoppia il consumo di acqua ed energia elettrica.

Anche la lavastoviglie va usata solo a pieno carico e comunque aprendo lo sportello e lasciando circolare l’aria per far asciugare le stoviglie (si ottengono gli stessi risultati consumando il 45% in meno di elettricità). Il ciclo intensivo va riservato solo a carichi con pentole, padelle e pirofile particolarmente sporche

I costi del frigorifero (consumo 100-240 kWh) si possono dimezzare, anzitutto scegliendone uno di classe A o superiore (il maggior costo si recuperera in 3 anni al massimo) e delle dimensioni utili per il bisogno effettivo (un frigo a doppia anta per un single non è la miglior idea), poi evitando di aprirlo troppo spesso, infine regolando il termostato trai 3° e i 4° per la parte frigo e i -18° e i -15° per la parte congelatore.

Lo scaldacqua va impostato a 45° in estate e a 60° in inverno, mentre anche stufe a pellet e caldaie a basso consumo sono utili a ridurre i consumi energetici senza patire il freddo.