Chi paga il bollo auto per veicoli a km0

Le auto a km0 sono veicoli di proprietà dei concessionari, già immatricolati e dotati di targa, che vengono venduti alla clientela dopo aver percorso pochi chilometri ad un prezzo conveniente rispetto a un’auto nuova non ancora immatricolata. A rendere più conveniente ancora l’acquisto di veicoli a km0 c’è il fatto che tali veicoli, proprio perché immatricolati, hanno il primo bollo già pagato.

Il primo bollo di un veicolo a km0 è di norma a carico del venditore, perché tale bollo va pagato entro il mese di immatricolazione o entro la fine del mese successivo se l’immatricolazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese (per intendersi: per un’auto immatricolata il 14 gennaio, il bollo va pagato entro il 31 gennaio e se per quella data il concessionario non ha venduto l’auto a km0, è a lui che spetta il pagamento della tassa di circolazione; se invece l’auto viene immatricolata il 22 gennaio, il termine per il pagamento del bollo slitta al 28 febbraio e se il concessionario risulta ancora proprietario in quella data sarà lui a pagare il primo bollo, mentre se nel frattempo ha venduto l’auto sarà l’acquirente a dover pagare).

Il bollo di un veicolo a km0 ricade sull’acquirente solo in un caso, vale a dire quando l’acquisto avviene entro il mese di immatricolazione dell’auto (o entro il mese successivo se l’auto è immatricolata negli ultimi 10 giorni).

Determinante, per il bollo di un veicolo a km0, è il passaggio di proprietà: se l’acquirente risulta già proprietario del veicolo nel giorno in cui scade il termine per pagare, è lui a dover versare il primo bollo auto; in caso contrario, il pagamento spetterà al concessionario. Per i bolli successivi al primo si applicano le normali regole previste per le auto: la tassa di circolazione andrà pagata sempre entro la fine del mese successivo a quello di scadenza, versando quanto dovuto alla propria regione di residenza.