Quanto spendono i calciatori della serie A per le 4 ruote

SosTariffe.it è andato a curiosare tra le spese dei calciatori per le proprie auto, ecco cosa ha scoperto.

L’auto di maggior valore (276mila euro) è la Ferrari F12 Berlinetta di Bonucci, seguita dalla Ferrati FF DTC di Radja Nainggolan, che SosTariffe.it stima valere 264.000 euro e dalla Ferrari 458 Italia di Mark Hamsik (240mila euro); il mezzo più ‘economico’ tra le vetture guidate dai giocatori della serie A è la Mercedes classe B T242 di Patrik Schick della Roma che vale 30.000 euro (segue la Ford Mustang da 40.000 euro di Lorenzo Insigne).

Nainggolan e Schick sono primo e ultimo della serie A anche per i costi che le rispettive vettura comportano in termini di carburante: 2.974 e 1.209 euro l’anno rispettivamente (ipotizzando che non facciano più di 12.500 chilometri ogni 12 mesi).

Hamsik paga 10.879 euro l’anno per la Rc auto della sua Ferrari 458 Italia, tallonato dal solito Nainggolan che per il proprio modello di Cavallino Rampante sostiene un costo di 10.581 euro. Il laziale Nani spende 10.538 euro per l’assicurazione sulla responsabilità civile della Lamborghini Gallardo LP 550-2 che guida, Icardi si ferma a 9.596 euro all’anno per la polizza relativa alla Lamborghini Huracan Spyder, Pjanic a 9.394 euro per la Mercedes SLS AMG GS. Il più parsimonioso della serie A italiana a questo riguardo è Patrik Schick che per la propria Mercedes classe B T242 sborsa appena 2.330 euro annui.

Bonucci paga 9.180 euro di superbollo per la sua Ferrari e più di 19.000 euro ogni anno per i costi complessivi (contro i 21.303, indovinate un po’, del solito Nainggolan, il calciatore che più di tutti nella massima serie spende per le quattro ruote). Per il superbollo ancora Nainggolan paga 7.748 euro, Icardi 6.340, Nani 5.838. Schick paga soltanto 471 euro di bollo ordinario (il superbollo scatta infatti solo per vetture con potenza potenza superiore ai 185 kw).