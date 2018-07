Quanto vale il business del calcio tra abbonamenti, pay tv e gadgets

L’esclusione dell’Italia dai mondiali di calcio è stata vissuta come un problema per il Paese, l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus come un affare per tutto il business del calcio. Partendo da qui, Findomestic ha fatto alcuni conti sul valore del pallone in Italia, interpellando tramite la Doxa un campione rappresentativo del tifo a livello nazionale.

Vedere una partita allo stadio costa troppo per più di un tifoso su 4 (28%) mentre per poco meno di un tifoso su 4 lo stadio è troppo lontano (per l’11% è invece un posto poco sicuro).

Il 62% di chi fa l’abbonamento per lo stadio paga in un’unica soluzione, il 57% di chi compre l’abbonamento spende non più di 400 euro, ma nel Nord-Est c’è un 18,5% pronto a sborsare tra gli 800 e i 1000 euro.

Il 29% degli italiani (34% al Sud) è pronto ad abbonarsi alla pay tv per vedere le partite (la tv, propria o di amici o del bar, è il mezzo prediletto dal 38% degli italiani per vedere le partite), ma l’anno scorso la percentuale era del 37%. Il 14%, invece, pensa di seguire le partite sui portali online di streaming gratuito e il 6% attraverso le radiocronache.Il 34% degli italiani non segue direttamente le partite, ma si limita a tenersi aggiornato sui risultati attraverso altri mezzi di informazione (web, tv, social, giornali…). Per l’83% degli italiani la fonte principale di informazioni sul calcio rimane la televisione. Il 41% ricerca le informazioni sul web e il 20% sui social network. Solo il 13% dichiara di informarsi attraverso giornali e riviste specializzate sul calcio.

Un italiano su 5 acquista prodotti di merchandising legati al calcio: in media chi compra spende 73 euro (nell’80% dei casi non va oltre i 100 euro). Il 21% degli italiani intervistati da Findomestic ha almeno un figlio che coltiva la passione per il calcio attraverso la pratica di questo sport. Le famiglie italiane spendono mediamente 352 euro per la scuola di calcio dei figli (dato in linea con lo scorso anno).