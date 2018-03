Canone Rai abolito (o rimborsato) per gli over 75 a basso reddito

Un decreto dei Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico ha modificato i requisiti per l’esenzione del canone Rai per gli over 75: ecco i nuovi requisiti per ottenere e le modalità per presentare la relativa domanda.

L’esenzione dal canone Rai vale per over 75 con reddito fino a 8mila euro, contro la soglia di 6.713,98 euro precedentemente stabilita. Il numero degli anziani che non dovranno pagare il canone in bolletta passerà di conseguenza da 115.000 a oltre 350.000.

L’over 75 che chiede l’esenzione può essere sposato, la soglia di 8mila euro include infatti anche il reddito dell’eventuale coniuge e non riguarda dunque solo il reddito di chi abbia l’età per chiedere l’esenzione, ma in base alla circolare del 2008, che ha introdotto l’esenzione per le persone con più di 75 anni di età, “il richiedente non deve convivere con soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio“.

L’esenzione va fatta una sola volta compilando una dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiara di rispettare tutti i requisiti richiesti dalla legge. Diversamente dalla richiesta di esenzione per mancato possesso della televisione che va presentata ogni anno, la richiesta di esenzione per gli over 75 va infatti presentata una sola volta e l’esenzione si rinnova automaticamente di anno in anno, in costanza dei requisiti che vi danno diritto (indietro rispetto a un’età di almeno 75 anni non si può certo tornare, ma il reddito potrebbe superare la soglia che dà diritto all’esenzione.

L’esenzione va chiesta presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o inviata per posta, all’indirizzo Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 Sat, Sportello abbonamenti tv, Casella Postale 22, 10121 Torino. La domanda deve essere completa della dichiarazione sostitutiva e della copia di un documento di identità.

L’esenzione per over 75 va chiesta entro il 30 aprile, le domande arrivate dopo il 30 aprile e fino al 31 luglio varranno come esenzione per il secondo semestre dell’anno. Chi compie gli anni nel primo semestre potrà beneficiare dell’esenzione solo dal secondo semestre, quindi dovrà presentare la domanda entro il 31 luglio. Chi sia over 75 e compri una tv durante l’anno può chiedere l’esenzione in qualsiasi momento dell’anno (a patto di rispettare i requisiti di reddito) entro i 60 giorni dall’acquisto.

L’over 75 che ha pagato il canone può chiedere il rimborso, ove avesse diritto all’esenzione, rivolgendosi agli uffici o al sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso il canone sia stato pagato con la bolletta elettrica, per ottenere il rimborso compilando il modulo fornito dall’Agenzia delle Entrate si deve indicare come motivo: “il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione di cui all’art. 1, comma 132, della legge n. 244/2007 ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva“. Una volta compilata, la domanda di rimborso può essere consegnata presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate oinviata tramite raccomandata all’indirizzo Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 Sat, Sportello abbonamenti tv, Casella Postale 22, 10121 Torino.

