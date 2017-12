I single in cerca di casa comprano soprattutto bilocali, ma i loro acquisti sono in calo

Compravendite immobiliari in calo da parte dei single (celibi/nubili, separati/divorziati e vedovi) nel primo semestre del 2017, secondo quanto rilevano le reti Tecnocasa e Tecnorete. Le compravendite immobiliari da parte di single sono state il 28,7% del totale nella prima metà dell’anno, in lieve calo rispetto al primo semestre del 2016, quando la percentuale si è attestata al 34,4%.

La tipologia più acquistata dai single è stata il bilocale (36,6%), seguita dal trilocale (35,7%). Ville, villette, rustici, loft, case indipendenti e semindipendenti compongono insieme il 10,4% degli acquisti. La maggior parte (32,1%) degli acquirenti single ha tra 18 e 34 anni, il 25,2% ha tra 35 e 44 anni, con percentuali in progressiva decrescita all’aumentare dell’età. L’81,7% delle compravendite di single riguarda l’abitazione principale, il 15,4% l’investimento e il 2,9% riguarda la casa vacanza. Rispetto ad un anno aumenta la percentuale di acquisti per investimento, che passa dal 10,7% all’attuale 15,4%.

Il 51,3% degli inquilini single ha preso casa in affitto per scelta abitativa, il 43,1% per motivi di lavoro ed il 5,6% per motivi legati allo studio. Secondo il Rapporto sulle locazioni di Solo Affitti, scende dal 55,9% del 2016 al 47,5% di quest’anno la quota di inquilini che sceglie la casa in affitto come “abitazione principale”. Cresce, invece, la quota di lavoratori in trasferta (dal 27% al 30,3%) e degli studenti (dal 16,2% al 20,1%), che cercano appartamenti di grandi dimensioni per vivere in condivisione, determinando un incremento dei prezzi dei trilocali. Quasi triplicata la quota di chi sceglie gli affitti brevi (dallo 0,8% al 2,1%), per turismo, trasferte occasionali o per assistere famigliari ricoverati in ospedali di città diverse da quelle di residenza.