Come funziona la cedolare secca per gli affitti a uso transitorio

Chi concede un immobile in affitto a uso transitorio può, a propria scelta, optare per sottoporre i rendimenti tratti dalla locazione a cedolare secca ed evitare così (almeno in parte, in caso di affitto di immobile arredato) di pagare l’imposta di registro. L’opzione per la cedolare può essere inserita nel contratto o anche no, ma in questo secondo caso va comunicata, tramite lettera raccomandata, all’inquilino. Possono scegliere il regime della cedolare secca persone fisiche proprietari di immobili ad uso abitativo o che ne abbiano l’usufrutto. Optando per la cedolare secca si rinuncia all’aggiornamento del canone, in base all’inflazione rilevata dall’Istat, per tutta la durata del contratto.

La cedolare secca permette di pagare al fisco il 21% del canone riscosso per la locazione transitoria e consente di non pagare l’Irpef e le addizionali, l’imposta di registro, l’imposta di bollo, l’imposta di registro e di bollo sulle risoluzioni e proroghe del contratto. L’aliquota sul canone d’affitto può scendere al 10% per i contratti a canone concordato per gli immobili che si trovano all’interno di Comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta densità.

La cedolare secca non vale per locazione commerciale a uso transitorio in quanto sebbene la locazione transitoria sia consentita anche per lo svolgimento di attività commerciali (temporary store, ad esampio), la cedolare secca è prevista solo per gli immobili ad uso abitativo. Ove non si opti per la cedolare secca si applica l’imposta di registro che per l’immobile non arredato è pari al 2% sull’ammontare del canone stabilito dal contratto mentre per l’immobile arredato con un contratto per l’affitto ed uno separato per l’uso dei mobili si applica un’aliquota del 2% per l’immobile e del 3% per l’arredo. Nel caso in cui si scelga la tassazione a cedolare secca, l’imposta di registro non c’è sull’immobile ma resta invariata al 3% sul valore del arredi.