Ricavi delle imprese in crescita di oltre il 4% se la ripresa economica si conferma

Il Cerved, specializzato nell’analisi del rischio di credito, pronostica nell’Industry Forecast ricavi in rialzo e debiti più sostenibili per le imprese italiane, se la ripresa in atto si confermerà.

I ricavi delle imprese potranno aumentare del 4,4% annuo fino al 2020, in media, con punte del 7% per il comparto metallurgia, grazie alla ripresa dei prezzi delle materie prime, del 6,5% per i mezzi di trasporto, del 5,5% per la logistica (trainata dalla ripresa dei consumi e dall’incremento dell’eCommerce) e del 5,3% per energia e utility. In caso invece di una nuova recessione economica, simile a quella del 2008, l’impatto sui conti delle imprese italiane sarebbe negativo in quasi tutti i settori economici: soltanto largo consumo, hi tech, chimico-farmaceutico e servizi registrerebbero una crescita dei ricavi nel prossimo triennio, mentre tutti gli altri arriverebbero al 2020 con un saldo negativo, con perdite particolarmente rilevanti nei settori metallurgia (-13,1% rispetto allo scenario base) e automotive (-9,3%).

Si prevede un aumento anche dei debiti, ma una loro maggior sostenibilità per via dell’incremento dei ricavi, soprattutto nei comparti chimica-farmaceutica (rapporto debiti/Mol pari al 6,2%) e hi tech (7,5%) e di contro una sostenibilità meno accentuata per costruzioni (21,1%) e media (17,7%).

Fino al 2019 investimenti ed esportazioni cresceranno del 2% e del 3% rispettivamente, stima il Cerved sulla base di dati Istat, IMF e Bce, mentre il Pil crescerà dell’1,3% annuo e i consumi interni resteranno fiacchi )la domanda delle famiglie crescerà a ritmi molto modesti).