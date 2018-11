Comparare le tariffe online fa risparmiare quasi 4000 euro l’anno a una coppia con 2 figli

Scegliere tramite un comparatore online l’operatore cui rivolgersi per utenze domestiche (energia, gas, internet fisso e cellulare), conti correnti (bancari e postali) e assicurazione auto consente di pagare di meno sulle tariffe, secondo quanto ha stimato una ricerca di “SosTariffe.it”.

Comparare online le tariffe consente risparmi fino a 3.882 euro l’anno per una famiglia di 4 persone. I risparmi sono notevoli soprattutto per quanto riguarda i costi bancari (una coppia con 2 figli arriva a risparmiare il 78,8%), ma anche per le tariffe dei cellulari (lo stesso nucleo familiare di 4 persone può spendere fino al 67,7% in meno) e per le utenze domestiche (in 4 si risparmia anche il 56,7%).

La famiglia con figli è la categoria che trova la maggior convenienza nello sfruttare il confronto prezzi online: il nucleo familiare riesce a economizzare di più degli altri sulla connessione internet (con un risparmio percentuale del 56,67% in meno, approfittando delle offerte migliori che si potevano trovare in Italia tra luglio e ottobre di quest’anno), Rc auto (54,46% in meno negli stessi 3 mesi) e gas (risparmi di 12,18% tra luglio e ottobre).

Le coppie senza figli risparmiano anzitutto su Rc auto e telefonia se ricorrono a un comparatore online di tariffe: SosTariffe.it ha stimato minori costi per oltre 700 euro ipotizzando una coppia in cui lui abbia 35 anni e una Panda e lei 30 anni e una Smart ForTwo, nonché minori costi per 300 euro abbondanti su un pacchetto che includa internet e telefonate con scatto alla risposta (le coppie senza figli sono anche la categoria che ricava i migliori risparmi sulla telefonia mobile).

Per i single la comparazione online conviene per i conti correnti (le coppie, con o senza figli, riescono a risparmiare meno di chi vive da solo) e sulla bolletta della fornitura elettrica.