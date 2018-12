Il wi-fi in Italia resta più veloce delle connessioni da rete mobile

Uno studio di OpenSignal, azienda specializzata nella mappatura della copertura wireless, attesta che in Italia il wi-fi offre ancora una connessione più veloce della rete mobile, nella maggior parte dei casi, anche se nel mondo vi sono ormai vari Paesi in cui è più facile connettersi con quest’ultima piuttosto che da rete fissa.

Il wi-fi in Italia scarica mediamente a 19,9 Mbps contro i 17,4 della rete mobile, ma la rete mobile 4G (LTE) batte di 2,8 Mbps la rete wi-fi. Al 31 marzo scorso, OpenSignal ha certificato che in ambito 4G Vodafone «realizza[va] il migliore risultato per l’accessibilità alla rete, per la velocità di connessione e di download a livello nazionale ed [era] prima, da sola o a pari merito, per velocità e disponibilità nelle 10 maggiori città italiane», perché garantiva un accesso alla rete 4G dell’84% del totale di sua competenza (+4% rispetto a ottobre 2017) e una velocità di download di 33,9 Mbps (+1,6 Mbps rispetto a ottobre 2017).

In 33 Paesi del mondo la velocità delle connessioni mobili supera quella del wi-fi: in Australia, la rete fissa si ferma a una media di 21,6 Mbps mentre quella mobile registra una media di 34,6 Mbps, in Austria la rete fissa si ferma a 20,7 Mbps contro i 25,6 di quella mobile, in Repubblica Ceca a 18,6 contro 28,8 Mbps), in Libano la velocità media delle connessioni wi-fi è di soli 2,5 Mbps mentre quella delle reti LTE raggiunge i 14,8 Mbps. In linea nelle nazioni che hanno una linea relativamente giovane o in fase di rinnovamento, la velocità del wi-fi è superiore quella delle reti mobili: la Corea del Sud fa registrare 56,3 Mbps del wi-fi contro 45 Mbps della rete mobile, Singapore 72,8 contro 38,8, la Romania 35,6 contro 19,1.