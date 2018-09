Identikit del consumatore che fa shopping online

Idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, ha realizzato un identikit del consumatore digitale, eccone i tratti.

Il consumatore digitale ha in prevalenza dai 25 ai 54 anni, mentre le fasce di età dai 18 ai 24 anni e dai 55 anni in su sono meno coinvolte nel fenomeno dell’e-commerce, probabilmente per minori possibilità economiche nel primo caso o per minore attitudine all’uso di mezzi digitali nel secondo.

I prodotti più apprezzati online sono smartphone e sneakers e segnatamente gli ultimi modelli della Apple, lo smartphone Huawei P10 Lite e i Samsung Galaxy s7 e Samsung Galaxy, le Vans old school, le Dr Martens e le Adidas Stan Smith. I giovani cercano molto videogiochi: anzitutto FIFA 18, poi Call of Duty e Pro Evolution Soccer. Sia per gli smartphone che per le sneakers la ricerca viene finalizzata con un acquisto nella maggioranza dei casi mentre per i videogiochi (che interessano soprattutto chi ha tra i 18 e i 24 anni) la finalizzazione è meno frequente (probabilmente per via dello scarso potere d’acquisto di chi rientra in questa fascia d’età).

Tra i prodotti ricercati online da giovani spiccano Ipad e Champagne Brut “Moët Impérial” mentre a livello regionale si rileva che nel Lazio e nelle Marche i giovani cercano in particolar modo profumi da donna, in Liguria, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia gli zaini, in Basilicata e Molise i televisori, in Trentino-Alto Adige e Umbria scarpe da corsa. Il mese con il più alto tasso di ricerche giovanili è Novembre, grazie anche al Black Friday e al Cyber Monday.