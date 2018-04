Tempo determinato e indeterminato, apprendistati, contratti stagionali e intermittenti: nel 2018 crescono tutte le tipologie di assunzione

Il 2018 è iniziato bene per chi cerca lavoro, secondo i dati resi noti dall’Inps. A gennaio-febbraio le assunzioni sono state 1.139.000, il 19,3% in più rispetto all’anno precedente. Sono crescita tutte le tipologie di contratto: quelli a tempo indeterminato dell’8,4%, quelli a tempo determinato del 15,2%, quelli di apprendistato del 23,2%; i contratti stagionali sono cresciuti del 12,2%, i contratti in somministrazione del 26,5% e i contratti intermittenti dell’85,3%.

Rispetto al primo bimestre 2017 ci sono stati 76.000 occupati in più, il saldo tra assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro è infatti positivo per 296mila unità contro le 220.000 dell’anno scorso. Le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato sono state 83mila (+79,5%), mente sono diminuiti i rapporti di apprendistato confermati alla conclusione del periodo formativo. L’incremento delle assunzioni a tempo indeterminato e delle trasformazioni dei rapporti a termine, spiega l’Inps, ”non può essere attribuito unicamente all’impatto dei nuovi sgravi strutturali” per gli under 35. Sul totale dei lavoratori assunti o trasformati a tempo indeterminato nel corso dei primi due mesi del 2018 (310.000) i soggetti in possesso dei requisiti per il diritto ai predetti sgravi strutturali sono infatti meno di un quinto.

A marzo il numero di ore di cassa integrazione è calato del 40,9% rispetto allo stesso mese del 2017 (anche se è aumentato dell’1,4% rispetto a febbraio). Le ore di cig autorizzate sono state in totale 21,9 milioni: le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate sono state 9,8 milioni (-7,5% rispetto a marzo 2017), con una riduzione tendenziale più forte (-21,3% )nel settore dell’industria e al contrario un incremento notevole (+29,2%) nel settore dell’edilizia. Per la cassa integrazione straordinaria sono state autorizzate a marzo 11,8 milioni di ore, di cui 5,9 milioni per solidarietà, con una diminuzione del 41,7% rispetto a marzo 2017 e del 7,8% rispetto al mese di febbraio. Infine, le ore autorizzate per interventi in deroga sono state 0,4 milioni, in calo del 94% rispetto a marzo 2017 e del 48,4% rispetto al mese precedente.