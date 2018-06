I costi di gestione delle auto più comprate dagli italiani

L’auto costa agli italiani dai 2.000 a 5.000 euro circa l’anno, in base al modello, secondo uno studio compiuto da SosTariffe.it sui 18 modelli più venduti in Italia.

Il carburante pesa da solo più della somma di bollo, RC e revisione, anche nel caso di mini car come la Fiat 500 o la Panda, in assoluto la più venduta del suo segmento. La Panda ‘si beve’ 1.632 euro l’anno di benzina (lo studio ipotizza una percorrenza annua di 20mila chilometri al costo medio nazionale di 1,5 euro al litro).

Tra le auto piccole (fascia A), la Panda è la vettura più costosa su base annua, perché comporta oneri di almeno 2.263 euro l’anno, contro i 2.198 euro ogni della Cinquecento e i 2.148 euro l’anno della Volkswagen up!.

In fascia B (utilitarie) l’auto più venduta ma non la meno cara è la Renault Clio, che comporta un esborso di 2.422 euro l’anno, contro i 2.285 della Lancia Ypsilon. La vettura più cara in questo segmento è però la Volkswagen Polo: 2.674 euro.

La Jeep Renegade, in fascia C, costa più di Audi, Bmw e Mercedes, i cui modelli si collocano in fasce più alte. Con spese di 3.710 euro ogni 12 mesi distacca ovviamente anche i modelli della sua categoria: Fiat Cinquecento X (2.940 euro l’anno) e Fiat Tipo (2.549 euro), mentre nelle fasce D ed E i modelli che vanno per la maggiore - Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, Audi A4, BMW Serie 5, Mercedes Classe E, Audi A6 - comportano esborsi annui da un minimo di 2.447 euro (Tiguan) ad un massimo di 4.524 euro (A6).

La Porsche 911 è l’auto più costosa tra quelle di prestigio più vendute: comporta spese di gestione di 6.223 euro l’anno, contro i 5.582 della Maserati Ghibli e i 5.215 della Porsche Panamera.

Bollo e revisione portano via ogni anno da 164 a 2.004 euro, a seconda che si possieda una tra Fiat Panda, Fiat Cinquecento o Lancia Ypsilon o invece una Maserati Ghibli o una Porsche Panamera (che sono sottoposte al superbollo).

La Rc auto costa dai 458 agli 865 euro, a seconda che si tratti di una Renault Clio o di una Porche Panamera. La polizza per una Fiat Cinquecento X ammonta a 689 euro ed è la più dispendiosa dei segmenti A, B e C, mentre i 495 euro per l’assicurazione della Ford Kuga è particolarmente bassa per una berlina medio-grande.

La Jeep Renegade brilla per costo del carburante rispetto alla sua fascia: 2.856 euro sono una somma superiore ai costi del carburante delle vetture meno ‘assetate’ delle fascia D ed E. Ford Kuga e Mercedes Classe E si fermano rispettivamente a 2.009 e 1.993 euro l’anno, mentre pure la Maserati Ghibli (la meno ‘ubriacona’ della fascia F) si ferma a 2.825 euro annui.