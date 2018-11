Quinto anno consecutivo in crescita per la logistica per conto terzi

Continua ad aumentare il fatturato della logistica per conto terzi in Italia. Di seguito i dati rilevati dall’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” della School of Management del Politecnico di Milano.

Nel 2018 la logistica per conto terzi fatturerà 82 miliardi di euro, in crescita dello 0,6% rispetto all’anno precedente, quando il fatturato si è attestato a 80,7 miliardi. Dal 2009 ad oggi, l’unico anno in cui si è registrata una flessione del fatturato è stato il 2013 (-3,1%, da 77,3 miliardi nel 2012 a 75,8).

Il fatturato della logistica è in crescita da 5 anni consecutivi, anche se a ritmo altalenante: l’anno scorso era aumentato dell’1,3% rispetto al 2016, nel 2016 aveva toccato i 78,7 miliardi (+1,7% annuo). L’outsourcing nel 2016 valeva il 40,5%, pari a un valore di mercato (il fatturato diretto ai soli clienti) di 45,2 miliardi di euro (+8,3% in rispetto al 2009) su un valore complessivo del comparto logistico di 111,8 miliardi.

Gli operatori della logistica sono in crescita: oltre 97mila nel 2016 (ultimo anno per il quale si hanno dati completi), in crescita del 2,2% rispetto al 2015 (nel biennio 2017-18 si sono avute 40 operazioni di fusione e acquisizione). La crescita è stata particolarmente evidente tra corrieri e corrieri espresso (+11,6%) e gestori di magazzino (+3,4%).

Negli ultimi 2 anni si sono registrate 319 nuove start-up in tutto il mondo che offrono soluzioni hardware e software di supporto alle attività di trasporto e di magazzino. Tra queste vi sono 9 start-up italiane che hanno ricevuto finanziamenti stimati in 1,5 milioni di euro (su un totale planetario di 5 miliardi).