Effetto Ronaldo sull’e-commerce: la maglietta bianconera è la seconda più ricercata in Europa

Un’analisi di idealo, portale internazionale di comparazione prezzi per gli acquisti digitali, ha riscontrato un effetto Ronaldo sull’e-commerce.

Tra gli articoli prettamente calcistici Ronaldo ha spinto anzitutto le magliette, a partire ovviamente da quella della Juventus, che è oggi la più ricercata in Italia (davanti a quelle di Real Madrid, ex squadra di Ronaldo, e Inter) e la seconda più ricercata online in Europa (dietro solo a quella del Barcellona e davanti a quelle di Bayern Monaco e Real Madrid). Le maglie della Juventus per bambini registrano una crescita del 245% rispetto al 2017, quelle per adulti del 145,5%.

Ronaldo ha ampliato la gamma di prodotti offerti e cercati online da tifosi e amanti del calcio (32 milioni di persone secondo una recente analisi realizzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in collaborazione con Agenzia di Ricerche e Legislazione e PricewaterhouseCoopers). Le categorie di prodotti in cui appare il termine “Ronaldo” vanno dai profumi da uomo alla rasatura&cura della barba, dai detergenti corpo alla moda & accessori e coinvolgono anche il settore dell’elettronica, dei telefoni e di Internet e dell’intimo uomo. Nel dettaglio, i prodotti “Ronaldo” più popolari a fine agosto 2018 sono stati Cristiano Ronaldo CR7 Eau de Toilette,Cristiano Ronaldo Legacy Eau de Toilette e infine da Cristiano Ronaldo Legacy After Shave.

Online i tifosi cercano anzitutto scarpe da calcio (57,6% delle ricerche) e poi maglie da calcio (15,6%), abbigliamento da calcio (6,2%) e infine palloni da calcio (3,6%). Rispetto al 2017 le scarpe da calcio hanno infatti registrato un aumento delle ricerche del 140,1%, palloni da calcio del 106,1% e le maglie da calcio dell’84,6%.

I tifosi fanno ricerche online soprattutto dalle 22 alle 23 e di domenica, i brand preferiti sono Adidas, Nike e Puma per le magliette, Molten e Uhlsport per i palloni. La fascia di età più interessata online ai prodotti inerenti al gioco del calcio è quella dei 18-24enni (28%), seguita dalle fasce 25-34 anni (26,1%), 35-44 (24,0%) e 45-54 (15,8%). I meno interessati sembrano essere gli over 65, con solo l’1,2% delle ricerche.