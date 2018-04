Età media in aumento per chi acquista casa

Dal 2012 al 2017 l’età media di chi acquista un’abitazione è in cresciuta di un paio d’anni, secondo quanto risulta da un’analisi del Gruppo Tecnocasa.

L’età media di chi compra casa è di 41,6 anni secondo quanto emerge per il 2017, mentre nel 2012 era di 39,4 anni.

La maggior parte di acquisti di casa è effettuata da chi ha dai 35 ai 44 anni, ma rispetto a 5 anni prima l’anno scorso sono risultate in aumento le percentuali di compravendite effettuate in tutte le fasce di età dai 45 anni in su, mentre è risultata in calo l’incidenza sugli acquisti delle persone dai 18 ai 34 anni, che nel 2012 rappresentavano la seconda fascia di acquirenti, dietro quelli tra i 35 ed i 44 anni.

Nel 2017 sono stati erogati mutui per 47,652 miliardi, il 4% in meno rispetto all’anno precedente. Il finanziamento dell’acquisto di un’abitazione nel 2017 (quindi non di una surroga o sostituzione di mutuo già acceso) ha registrato un calo dello 0,6% rispetto al 2016.

Nelle grandi città crescono gli acquisti immobiliari a fini di investimento anziché abitativi. Il trend è in atto dal 2013 e nel 2017 è risultato particolarmente evidente a Napoli, dove il 41% di tutti gli acquisti immobiliari è stato fatto a scopo di investimento appunto (seconda città d’Italia dove si acquista di più per finalità di investimento è Verona, con una quota del 33,9% sul totale delle transazioni; terza è Firenze, con una quota del 33%, dove praticamente non c’è immobile in centro che venga comprato per viverci: il 93,8% dei passaggi di proprietà è avvenuto per finalità di investimento).