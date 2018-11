Una famiglia ogni 5 in difficoltà in caso di spese impreviste per 1000 euro

Il Rapporto sul risparmio curato da Ipsos per Acri evidenzia che sono in aumento le famiglie in difficoltà a far fronte a emergenze, anche se aumentano pure le famiglie che riescono a mettere in campo fondi per almeno 10mila euro per tali eventualità.

Il 20% delle famiglie italiane va in crisi in caso di spesa imprevista di 1000 euro mentre una spesa imprevista del valore di 10.000 euro (quali, ad esempio, un furto d'auto, una complessa operazione dentistica, la sistemazione di un tetto o una cartella esattoriale non attesa) rappresenta uno sforzo superiore alle proprie forze economiche per il 64% delle famiglie (contro il 66% del 2017).

Cresce, al 38%, chi non vive tranquillo se non accumula risparmi (un punto percentuale in più rispetto all’anno scorso), ma cresce anche (dal 37% al 39%) chi è riuscito ad accantonare risparmi. L'indagine la propensione al risparmio resta alta (86% come l'anno precedente).

Il 62% degli italiani preferisce mantenere liquidità (era il 67% l’anno scorso), ma aumentano, dal 22% al 26%, quanti desiderano investire una parte dei propri risparmi (non tutti). Solo il 7% delle famiglie destina a investimenti la maggior parte di quanto accantona Rispetto al 2017 risulta stabile la quota dei possessori di certificati di deposito e di obbligazioni (8%), di assicurazioni sulla vita/fondi pensione (25%), di buoni postali (10%), mentre calano lievemente i fondi di investimento (12%, un punto percentuale in meno rispetto al 2017) e diminuiscono libretti di risparmio (18%, -5 punti) e correntisti (81% contro 84%).

Il 32% delle famiglie ritiene il mattone il miglior investimento (in aumento di un punto rispetto al 2017), il 31% (+2% annuo) punta su strumenti finanziari meno rischiosi (contro il 7% che, come nel 2017, punta su strumenti finanziari più rischiosi), mentre il 30% (contro il 33% del 2017) non vede nessun investimento particolarmente affidabile.