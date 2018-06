Nel 2018 ferie più corte ma con un budget maggiore per gli italiani

Secondo l’Osservatorio mensile Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa, quest’anno gli italiani faranno vacanze più brevi dell’anno scorso ma aumenteranno il budget per le proprie ferie.

Gli italiani spenderanno in media 1.460 euro a testa per le ferie, anche se 3 su 4 non sforeranno i 1000 euro e il 40% di questi spenderà non più di 500 euro a persona (tra i 18-34enni la percentuale sale al 47%), il 33% fino a 1.000 euro e il 21% dai 1.500 euro in su a persona. Il 24,1% spenderà più dell’anno passato, mentre il 18,6% è convinto di abbassare la propria soglia di spesa.

Gli italiani intenzionati a prenotare una villeggiatura sono cresciuti del 4,5% secondo le rilevazioni dell’Osservatorio mensile di Findomestic da cui emergono anche la netta preferenza per le località di mare (64,9%), il boom dei B&B (+110%) e delle prenotazioni online (+22%) ma anche il ritorno delle vacanze itineranti soprattutto tra gli under 25.

Il 42% degli italiani si concederà al massimo una settimana di vacanza (era il 44% nel 2017) e altrettanti fino a 2 settimane. Solo il 16% trascorrerà un periodo di villeggiatura superiore ai 15 giorni. Nel complesso a durata media della villeggiatura si abbassa da 12,8 a 12,4 giorni.

Il 31% di chi fa ferie sceglie come sistemazione un albergo/hotel (la percentuale sale al 36% tra le donne), il 19% affitta una casa, il 12% preferisce un villaggio turistico (erano il 9% lo scorso anno). Un ulteriore 11% alloggia presso l’abitazione di amici e parenti e altrettanti optano per un B&B o una pensione (soprattutto gli uomini: 14% contro l’8% delle donne). Più che raddoppiate le preferenze per i i B&B (+110%), le prenotazioni online sono cresciute del 22%.

Il 67% degli italiani si affida a Internet per prenotare: il 41% lo fa attraverso siti dedicati come Booking e Tripadvisor (soprattutto i 18-34enni), il 13% attraverso il sito della struttura e altrettanti tramite le agenzie di viaggio online. Il 22% invece contatta la struttura telefonicamente e l’8% preferisce ancora recarsi in agenzia di viaggio. Quando si tratta di prenotare una vacanza, gli italiani cercano le occasioni. Particolarmente apprezzati gli sconti sulle prenotazioni (il 42% cerca gli sconti per prenotazioni anticipate e il 23% per quelle «last minute») e i servizi extra inclusi nel prezzo (34%). Da segnalare come le donne, più degli uomini, valutano positivamente la presenza di transfer dalla stazione/aeroporto all'albergo: 16% contro il 10% degli uomini. Infine, chi ha figli è interessato a sconti/riduzioni per il loro soggiorno (31% contro il 19% del totale campione) o per il viaggio (13% contro il 9% del totale campione).

Solo il 7% degli italiani ha già acquistato a rate una vacanza o ha intenzione di farlo in futuro (dato in linea con quanto rilevato a partire dal 2014). Il 20% degli intervistati ha dichiarato di non aver mai pensato alla possibilità di acquistare a rate una vacanza.

Il 18% degli italiani resterà a casa durante le ferie, soprattutto per motivi economici (53%). Un altro 18%, invece, non ha ancora deciso se partirà o meno. La destinazione preferita resta il mare, scelto dal 65%, in linea con il dato del 2017. Aumentano i viaggi itineranti (13% contro il 10% dell’anno scorso), calano gli amanti della montagna (dal 10% al 7%), stabili invece quelli che optano per le città d’arte (7%). Secondo uno studio della società di credito al consumo del Gruppo BNP Paribas le vacanze sono comunque una certezza per 2 italiani su 2 (64%).

Il 56% degli italiani continua a preferire l’Italia come meta delle vacanze (l’anno scorso la percentuale era del 58%) e questa scelta viene fatta soprattutto da chi ha almeno un figlio (62%).