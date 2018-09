A cosa serve e come si usa la firma digitale

La firma digitale è un sistema che consente di siglare documenti al posto della firma autografa ma con la stessa validità di una firma fatta a mano con una penna. Ecco come funziona

La firma digitale ha pieno valore legale, perché è riconosciuta come equivalente alla firma autografa ma è realizzata attraverso un particolare sistema di crittografia a doppia chiave che assicura l’autenticità e l’integrità del documento nonché l’identità di chi lo ha sottoscritto. La firma digitale non va confusa con la firma elettronica. La firma in formato elettronico, anche se ha valore legale, rappresenta soltanto la versione elettronica della firma autografa. È, per esempio, quella che viene apposta sul terminale del postino quando si ritira una raccomandata

La firma digitale viene usata da enti pubblici e imprese per semplificare i passaggi burocratici ed evitare di stampare e conservare documenti cartacei.

Tra i documenti che possono essere firmati vi sono bilanci aziendali, contratti tra privati, comunicazioni tra cittadini e Agenzia delle Entrate; fatture elettroniche, domande di partecipazione a bandi pubblici o a gare d’appalto.

La firma digitale richiede 2 chiavi per crittografare e decrittare il documento che viene inviato e ricevuto. Il sistema di crittografia garantisce l’integrità del documento e certifica che il contenuto non sia stato modificato o alterato tra il momento dell’invio e quello di apertura. La firma digitale richiede anche che il documento sia redatto in formato compatibile (come, ad esempio, .pdf o in .p7m).

La firma digitale si paga e può essere rilasciata solo da soggetti certificatori riconosciuti, tra i quali Aruba, Poste Italiane, InfoCert. Chi vuole apporre la firma digitale sui documenti ha infatti bisogno di un apposito kit che contiene gli strumenti e i software necessari per la generazione della firma, Il costo del quale varia (in media da 30 a 60 euro) a seconda dei prodotti e dei servizi inclusi. Una volta ottenuto il kit è necessario procedere all’installazione sul proprio computer del software necessario.

Un documento con firma digitale non può essere disconosciuto, diversamente da quanto accade con la firma elettronica (con la quale si può dimostrare che la firma non è abbastanza chiara o non corrisponde a quella autografa).