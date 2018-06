Il web salva le macchine fotografiche dalla concorrenza degli smartphone

Seppur dotati di fotocamere sempre più precise, gli smartphone non hanno distrutto il mercato delle macchine fotografiche, secondo quanto emerge da un’analisi di Idealo, portale internazionale di comparazione prezzi per gli acquisti digitali. Le ricerche online di macchina fotografiche sono cresciute del 35,3% nel 2018 rispetto all’anno precedente. Le macchine fotografiche istantanee sono diventate veri e propri oggetti cult: tra novembre e dicembre 2017 hanno fatto registrare una percentuale di crescita del 170,5% rispetto alla media registrata nei mesi precedenti e in quelli successivi.

Gli appassionati di fotografia cercano anzitutto apparecchi reflex (30,7%) e poi obiettivi fotografici (23,9%) e fotocamere digitali mirrorless (21,5%). I nuovi prodotti nel 2017 sono stati il 22,7% in più rispetto al 2016 e, addirittura, il 58,8% in più rispetto a quelli lanciati sul mercato nel 2015.

Tra le fotocamere istantanee Fujifilm batte Polaroid (56,4% contro 40,1%) mentre tutti gli altri produttori si fermano al 3,5%. Nella top ten delle macchine fotografiche istantanee più desiderate, sul podio si trovano la Fujifilm Instax Mini 8 e la Instax Mini 9, in mezzo alle quali si posiziona la Polaroid SNAP Touch. La classifica è ampiamente dominata dai 2 brand, rispettivamente presenti con i modelli OneStep2, Snap e POP per quanto riguarda Polaroid e Instax Mini 90 Neo Classic, Instax Mini 70 e Instax Wide 300 per quanto riguarda Fujifilm. Bisogna attendere il decimo posto per incontrare un brand differente, la Leica, presente in classifica con Leica Sofort.

A scegliere le fotocamere istantanee sono donne e giovani under 35 (le percentuali sono rispettivamente del 59% e del 59,8%). La maggior parte delle fotocamere (36,7%) si colloca nella fascia di prezzo da 100€ fino a 150€. La buona notizia è che il settore online – anche in questo caso – aiuta i consumatori a risparmiare ulteriormente. idealo ha infatti calcolato che, in media, è possibile acquistare online una fotocamera istantanea risparmiando fino al 26,8% grazie alla comparazione prezzi.